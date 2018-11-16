События недели: версия читателей УНИАН – УПЦ МП против автокефалии, фейковые «выборы» в ОРДЛО и слабое здоровье коррупционеров

На уходящей неделе наши читатели активно следили за развитием истории о создании в Украине единой поместной церкви.

О планах президента Украины Петра Порошенко провести встречу с иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата стало известно еще в начале недели. Встреча была запланирована в Украинском доме. Однако, архиереи УПЦ МП так на ней и не появились. Пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря сказал, что утром состоялось собрание Синода МПвУ, содержавшее очевидный намек: те, кто не подчинится распоряжению московской митрополии, сегодня же лишатся должности. Позже он заявил, что на время запланированной с Порошенко встречи, руководство УПЦ Московского патриархата созвало Архиерейский собор в Киево-Печерской Лавре. И проведение этого собора не анонсировалось. Это внезапное мероприятие епископов УПЦ МП подтвердило готовность последних к встрече с Порошенко, но… на церковной территории. В Московском патриархате добавили, что об этом решении собора епископов было сразу сообщено президенту, однако тот от встречи отказался.

Собственно, на своем Соборе прокремлевские священнослужители утвердили постановление, которым не признали решение Константинополя о продолжении процедуры предоставления автокефалии церкви Украины, и заявили о прекращении евхаристического общения с Вселенским патриархатом. Кроме того, Собор назвал процесс предоставления Вселенским патриархатом томоса об автокефалии искусственным, навязанным извне и усиливающим конфликты среди народа Украины.

Единственным из 83 участников Собора УПЦ МП, кто не подписал постановление Синода, несмотря на давление других иерархов, оказался митрополит Винницкий и Барский Симеон.

Возвращаясь к запланированной встрече с Порошенко, оказалось, что «склонить» главу государства на свои условия московским церковникам не удалось, и сама вероятность какой-либо встречи стала вызывать еще больше сомнений – дело и так уже проходило во второй половине дня. «Тот, кто не хочет результата, ищет причины для отказа. Так и большая часть архиереев УПЦ (МП) начала искать объяснение, чтобы не прийти на встречу: мол, место не подходит», - прокомментировали сложившуюся ситуацию в Администрации президента и добавили, что «двери остаются открытыми».

Тем не менее, вечером встреча Порошенко с представителями УПЦ МП все-таки состоялась, хоть и не в том формате, в каком ожидалось. Визит к Порошенко совершили три архиерея УПЦ МП: митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбынко), митрополит Винницкий и Барский Симеон и архиепископ Новокаховский и Генический Филарет. В АП по этому поводу отметили, что встреча группы архиереев УПЦ МП, которые поддерживают создание в Украине единой церкви, с президентом, в конечном итоге, сорвала «российский сценарий».

Но выяснилось, что Порошенко в тот день общался не только с этими тремя архиереями. По словам источника УНИАН в церковных кругах, президент также провел телефонный разговор с предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием, в ходе которого обсуждались вопросы, связанные с процессом предоставления Украинской церкви томоса. Правда, о результатах этой беседы информации не поступало.

В то же время, в УПЦ КП заявили об отсутствии официальной даты проведения Объединительного собора, поскольку объявление такой даты означало бы, что подготовительный процесс завершен. А это не так.

Бытует мнение, что церковь уже давно потеряла связь с чем-то духовным и прочно укрепилась на позициях бизнеса. Нежелание Москвы терять один из источников дохода - украинских прихожан – приводит к тому, что РПЦ и их верноподданные из УПЦ МП будут продолжать всячески вставлять палки в колеса процессу создания автокефальной церкви, и вряд ли все их методы будут законными.

Также читатели УНИАН не обошли стороной фарс под названием «выборы» на оккупированных пророссийскими боевиками территориях Донбасса. После эффектной ликвидации главаря «ДНР» Александра Захарченко, контролирующие регион боевики под патронатом России, принялись организовывать «выборы» не только в «ДНР», но и в «ЛНР».

За несколько дней до даты «голосования» 11 ноября в СБУ сообщили, что из российского бюджета на это мероприятие Москва уже потратила 100 миллионов рублей. В ведомстве призвали украинцев не принимать участие в этом событии и напомнили об уголовной ответственности за подобные действия.

Правда, тут стоит отметить, что часть голосовавших пришли на «избирательные участки» отнюдь не от хорошей жизни. Накануне «волеизъявления» боевики направляли вооруженных людей к руководителям различных предприятий на оккупированных территориях, требуя от них обеспечить явку. И попробуй, откажись…

Тем временем, с призывом к украинцам на Донбассе не участвовать в этих «выборах» выступил и президент Украины Петр Порошенко. Глава государства заявил, что фейковые «выборы» никем не будут признаны, а Россия будет нести ответственность за их организацию и проведение.

В МИД Украины также заявили, что результаты бутафорских российских «выборов» на Донбассе будут юридически ничтожными, и обвинили Россию, как сторону конфликта и подписанта Минских договоренностей, в очередном нарушении своих обязательств.

С другой стороны, завлекать на «избирательные участки» электорат боевики взялись не только кнутом, но и пряником: для изголодавшихся людей были организованы продуктовые ярмарки, на которых можно было приобрести продукты в разы дешевле, чем обычно. Так для российских пропагандистов и создавалась картинка об «очередях желающих проголосовать».

Как результат, в псевдореспубликах заявили, что явка в «ЛНР» составила 80,1%, а в «ДНР» - 80%. Правда, оказалось, что с математикой у оккупантов не очень. Ведь 80% - это около 1,6 млн человек. В СБУ не только посмеялись над этой потешной цифрой, но и объяснили, что, будь это правдой, за 12 часов работы 408 «избирательных участков» в «ДНР» каждый из них принимал бы почти 330 избирателей ежечасно. Это значит, что у каждого человека было целых 18 секунд, чтобы проголосовать…

Не обошлось и без других курьезов. Так, помимо «избранного» в результате Пушилина, в «ДНР» голосовали за убитого в конце лета главаря «ДНР» Александра Захарченко и даже за Чака Норриса.

Эти странные «выборы», естественно, осудили в международном сообществе. В ЕС даже пообещали санкции против пяти человек, причастных к их организации. Свои санкции, по словам секретаря СНБО Александра Турчинова, против вдохновителей этого «волеизъявления», а также представителей отдельных европейских стран, которые «делали вид, что они наблюдают за фейковыми антизаконными выборами на оккупированной территории», подготовит и Украина. А вот Россия подтвердила поддержку своих марионеток, направив «поздравление с победой» главарям подконтрольных ей террористических организаций «Л/ДНР».

Эксперты отмечают, что «выборы» не замаранных в крови, в отличие их предшественников, персонажей как Пушилин и Пасечник нужны России чтобы разыгрывать карту послабления санкций, однако на фоне реакции Запада на эти «выборы», Кремль может получить обратный эффект.

Также наши читатели обратили внимание на новости о расследовании в отношении бывшего и.о. главы Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана. Как стало известно, на четверг, 15 ноября, его вызвали в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. По словам главы САП Назара Холодницкого, вызвали Продана для проведения следственных действий, как свидетеля.

Однако Продан не стал ждать встречи с Холодницким и написал в соцсети, что находится на лечении за границей. Мол, на этой неделе у него назначена плановая операция. «Я выехал из Украины еще 8 дней назад, нахожусь в Германии. Выехал на автомобиле на абсолютно законных основаниях. После лечения вернусь в Украину. Четыре с половиной месяца обращался в САП и ГПУ с предложением прийти и дать пояснения. Мне ни разу не ответили. Повестку прислали уже после того, как я уехал. Выписали повестку задним числом. Подозреваю, сделали это специально. Детальнее вам могут прокомментировать мои адвокаты», - рассказал он.

Однако уже 16 ноября в САП заявили о вручении Продану подозрения в получении в 89 млн гривен, за которые «для его личного пользования приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств» в то время, когда он возглавлял ГФС.

По информации журналиста Юрия Бутусова, речь идет, в том числе, о покупке Проданом двух элитных особняков в Турции, в курортном городе Бодрум. Покупка осуществлялась через доверенных лиц.

Бутусов также указывает на политическую подоплеку дела Продана. Оно, мол, возникло сразу, как его покровитель - премьер Гройсман, 21 июня принял решение о допуске в таможенные зоны для борьбы с контрабандой подразделений Нацполиции. Ранее это была сфера исключительных полномочий СБУ.

Как долго будет лечится экс-глава ГФС за рубежом пока неизвестно. Также сложно прогнозировать, чем вообще закончится это дело. Пока что нашим правоохранителям удается только ловить коррупционеров, а вот с довести их дела до логического завершения получается не очень хорошо.

Также на этой неделе в стране «во всей красе» проявилась одна немаловажная тема, которая, впрочем, не сильно заинтересовала наших читателей. В нескольких городах Украины был сорван отопительный сезон. Ситуация оказалась настолько абсурдной, что в вопрос теплоснабжения пришлось лично вмешаться президенту. Вообще, Петр Порошенко любит «примазываться» только к успешным кейсам, а в негатив он влезает только если ситуация выходит из-под контроля настолько, что не вмешаться будет означать большие потери, нежели «героически решить проблему». Так и получилось с разрешением ситуации с теплоснабжением в городе Смела Черкасской области.

Порошенко потребовал от городских властей Смелы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и других государственных структур подать тепло в квартиры жителей города и дал им для этого несколько часов. «Крутить вентиль - это дело не президента, я этим не занимался, и заниматься не буду», - подчеркнул Порошенко.

Сказать, что он не прав в своих словах нельзя. Решение подобных вопросов действительно не его дело. Правда, открывать кусочки отремонтированных дорог, детсады, школы, в общем, перерезать ленточки на таких «мелких» объектах, тоже не дело президента, хотя Порошенко очень это любит. За это в соцсетях его даже «наградили» прозвищем «Петя-открывашка»…

В общем, отругал президент всех, кого хотел – и отопление в Смеле начали, с горем пополам, включать. Уже на следующий день после гневного выпада Порошенко, министр ЖКХ и вице-премьер Геннадий Зубко отчитался о том, что в нескольких десятках домов тепло уже подали.

Только не думайте, что вся отопительная истерика возникла исключительно из-за одного райцентра в Черкасской области. Без отопления остались и жители Кривого Рога, Херсона, Северодонецка, проблемы наблюдались в Одессе, Шепетовке и других населенных пунктах.

Но что говорить о регионах, если даже в столице страны, прямо под носом у государственных правителей, еще не во всех домах горячие (или хотя бы теплые) батареи. Не говоря уже о том, что полгода жители столицы сидели без горячей воды, потому что коммунальные, частные и государственные предприятия не могли «порешать» финансовые вопросы. И вот, когда по пересохшим и проржавевшим без воды трубам потекла «тепленькая», их стало рвать налево и направо.

Вообще, коммунальная инфраструктура трещит по швам по всей стране. А пока чиновники всех уровней кивают друг на друга и ищут крайних, страдают от этого простые украинцы – в том числе и те, кто всегда исправно платит за коммунальные услуги, но получить эти самые услуги толком не может. Последуют ли после проявленной чиновниками безответственности, приведшей к провалу старта отопительного сезона, отставки – покажет время, но верится с трудом.

Также наши читатели мало заинтересовались новостями о том, что третий комитет Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций утвердил в очередной раз обновленный проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)». Документ поддержало 67 стран-членов ООН, против выступили 26, воздержались - 82. В частности, голоса против отдали Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, Южная Африка, Южный Судан, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Постоянное представительство Украины при ООН сообщило, что ключевые элементы проекта резолюции включают ряд требований к Российской Федерации как к государству-оккупанту. В тексте документа указано «подтверждение недопустимости захвата территории Крыма силой и обязательство вернуть оккупированные территории».

Также речь идет об осуждении политически мотивированных преследований граждан Украины, о призыве освободить всех украинцев, которые незаконно содержатся в оккупированном Крыму и в РФ.

После этого рассмотрения на заседании комитета проект резолюции Генассамблея ООН окончательно рассмотрит в декабре этого года.

Поддержка Генассамблеи ООН, безусловно, важна для нас, однако вряд ли ее решения будут иметь какое-то реальное влияние на действия России.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Александр Топчий