В НУ-НС намекнули Черновецкому, что до 18.00 можно не нервничать
15:53, 17 марта 2008Политика
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Общего решения коалиции еще нет
На сегодня нет согласованного решения коалиции относительно рассмотрения 18 марта в парламенте вопроса о досрочных выборах мэра Киева.
Об этом сказал в интервью УНИАН народный депутат Украины Тарас СТЕЦЬКИВ (фракция НУ-НС).
Он отметил, что заявление лидера БЮТ это - «инициатива БЮТ», но «это не общее решение коалиции» пока.
Депутат также сообщил, что сегодня, в 18 часов, состоится совет коалиции, где может обсуждаться и данный вопрос.
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