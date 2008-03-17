В НУ-НС намекнули Черновецкому, что до 18.00 можно не нервничать

На сегодня нет согласованного решения коалиции относительно рассмотрения 18 марта в парламенте вопроса о досрочных выборах мэра Киева.

Об этом сказал в интервью УНИАН народный депутат Украины Тарас СТЕЦЬКИВ (фракция НУ-НС).

Он отметил, что заявление лидера БЮТ это - «инициатива БЮТ», но «это не общее решение коалиции» пока.

Депутат также сообщил, что сегодня, в 18 часов, состоится совет коалиции, где может обсуждаться и данный вопрос.