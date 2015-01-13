Портнов в десятый раз выиграл суд у Генпрокуратуры

Об этом сообщил адвокат Портнова Станислав Никитин.

Адвокат сообщил, что суд в очередной раз признал действия прокуратуры противоправными, а обвинения незаконными. Суд также обязал Генеральную прокуратуру Украины проинформировать Европейский союз о том, что органы прокуратуры в 2014 году распространяли о Портнове недостоверную информацию.

Также суд признал недостоверной информацию ГПУ о противоправных действиях Портнова и использование своей работы в Администрации Президента Украины, Высшем совете юстиции и Киевском Национальном университете им. Т.Шевченко в незаконных целях.

Станислав Никитин также напомнил, что это десятое из десяти решений суда, выигранное Портновым у Генеральной прокуратуры Украины, три из которых являются решениями апелляционных судов.

Адвокат также заявил, что все решения судов размещены на личном сайте Андрея Портнова, а основной целью судебных процессов является необходимость публичного опровержения клеветы, распространяемой ГПУ.