Верховная Рада рассмотрит проект закона о запрете выкладки сигарет в местах продажи

Согласно предварительной оценке бюджетного комитета парламента, этот проект закона окажет негативное влияние на бюджетные показатели.

В повестку дня текущей сессии парламента внесен на рассмотрение в первом чтении проект закона 4030а, который предполагает введение запрета на выкладку сигарет на прилавках в точках продажи.

Проект закон был подготовлен в 2016 году, однако Верховная Рада отказывалась выносить его на голосование, считая, что он некачественный, повлечет за собой существенные потери доходов бюджетов всех уровней и сокращению рабочих мест в среднем и малом бизнесе.

Документ был разработан при участии общественной организации «Жизнь», работающийпо грантовой программе американского миллиардера Майкла Блумберга. Официальные авторы документа – депутаты Ольга Богомолец, Олег Мусий, Игорь Луценко и другие. Заявленная цель проекта закона – сократить курение табака в Украине.

Нина Южанина, глава Комитета Верховной Рады по вопросам налогов и таможенной политике, неоднократно заявляла, что этот документ не решает проблему здоровья нации, но является серьезны ударом по легальной промышленности и торговле, поскольку табачная отрасль обеспечивает более 150 млрд грн налоговых поступлений, что составляет около 30% всех налогов и сборов в стране. Она также отмечала, что предлагаемые нормы законопроекта не являются обязательством Украины перед Евросоюзом в рамках договора об Ассоциации и Зоне свободной торговле.

Согласно предварительной оценке бюджетного комитета парламента, этот проект закона окажет негативное влияние на бюджетные показатели. Главное научно-экспертное управление Верховной Рады рекомендовало отправить документ на доработку, признав его некачественным и несоответствующим целому ряду действующих законов Украины.

«Поднятый в законопроекте вопрос в достаточной степени уже урегулирован в действующем законодательстве, которое предусматривает достаточное количество мероприятий, направленные на защиту здоровья граждан. Однако, проблема заключается в невыполнении действующих предписаний, а не в недостаточном урегулировании общественных отношений. По мнению Главного управления, законопроект не может быть принят в предложенном виде», - заявили эксперты.

Несмотря на ряд негативных оценок, проект закона 4030а будет вынесен на рассмотрение парламентов в первом чтении уже на этой неделе.

Юрий Бондарев, председатель общественного союза «Национальная организация розничной торговли» (НОРТ), также выступает против законодательного запрета выставлять в витринах табачные изделия, что предусмотрено законопроектом 4030а.

«Мы возмущены игнорированием нашей позиции и подчеркиваем, что принятие 4030а приведет к закрытию малых предприятий и сокращению персонала.

Реальными последствиями этого запрета станут закрытие до 30% торговых точек, уменьшение поступлений в бюджет из-за неуплаты единого социального взноса, увеличение объемов нелегальной торговли и, как следствие, - контрабанды табачных изделий в Украине», - считает Бондарев.