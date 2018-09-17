Кива обвинил власть в подготовке широкомасштабной фальсификации выборов

Попытка отстранения от должности мэра Полтавы Александра Мамая и захвата власти в городе – это начало кампании Администрации президента по фальсификации будущих парламентских и президентских выборов.

Об этом заявил лидер Социалистической партии Украины Илья Кива на пресс-конференции в Полтаве 17 сентября, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте.

«Власть готовит масштабные фальсификации парламентских и президентских выборов. Ситуация в Полтаве – это хорошо подготовленная, продуманная кампания Администрации президента по смещению неугодных мэров, которые не пошли на сотрудничество, которые не готовы ставить подписи и формировать позицию, которая позволит Порошенко пройти на второй срок», – сказал глава СПУ.

По его словам, чтобы удержаться на своих местах, руководство страны будет прибегать к подобным действиям и в других городах. Он отметил, что данная ситуация-это пример того, что будет происходить с теми, кто «не пришел на поклон в АП».

При этом лидер СПУ заверил, что приложит все усилия для восстановления закона и порядка в городе.

«Главное – сохранить закон и порядок на улицах городов, страны. Мы восстановим закон и обеспечим возможность мэру выполнять свою работу», – сказал Кива.

Присутствующий на пресс-конференции мэр Полтавы Мамай подчеркнул, что не признает легитимным собрание депутатов 14 сентября и принятые на нем решения, и продолжит выполнять свои обязанности на законных основаниях, до тех пор, пока в законном порядке ему не будет заявлено о недоверии. Правоохранительные органы, отметил мэр, обязаны вмешаться в ситуацию и расследовать ее.

«Полиция, Служба безопасности Украины, прокуратура должны собрать информацию, провести расследование и возбудить уголовные производства. Но к сожалению, сегодня правоохранительные органы не знаю, куда им бежать», – заявил Мамай.

Как сообщалось, 14 сентября «оппозиционные» депутаты Полтавского горсовета провели тайное голосование и попытались сместить с должности действующего мэра города Мамая, а также назначить помощника народного депутата Украины от «Блока Петра Порошенко» Александра Шамота на должность секретаря Полтавского горсовета. Однако 17 сентября, работники горсовета объявили бойкот так называемому секретарю.

Согласно действующему законодательству Украины, снять с должности мэра города возможно тайным голосованием на сессии при наличии кворума. По данным Мамая, 14 сентября, как и в предыдущие даты проведения сессий, кворума не было.