В Раде зарегистрирован еще один законопроект о запрете пропаганды коммунистической идеологии

Народные депутаты от партии "Народный фронт" Александр Турчинов, Сергей Пашинский и Виктория Сюмар зарегистрировали в Верховной Раде проект закона о запрете пропаганды коммунистической идеологии в Украине (№ 1222-1).

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3 декабря аналогичный законопроект "О запрете коммунистической идеологии в Украине" (№ 1222) зарегистрировала в парламенте группа внефракционных народных депутатов-"свободовцев".