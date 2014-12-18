В Раде зарегистрирован еще один законопроект о запрете пропаганды коммунистической идеологии
16:11, 18 декабря 2014Политика
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В Верховной Раде был зарегистрирован еще один законопроект о запрете пропаганды коммунистической идеологии.
В Раде зарегистрирован еще один проект закона о пропаганде коммунистической идеологии / Фото УНИАН
Народные депутаты от партии "Народный фронт" Александр Турчинов, Сергей Пашинский и Виктория Сюмар зарегистрировали в Верховной Раде проект закона о запрете пропаганды коммунистической идеологии в Украине (№ 1222-1).
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3 декабря аналогичный законопроект "О запрете коммунистической идеологии в Украине" (№ 1222) зарегистрировала в парламенте группа внефракционных народных депутатов-"свободовцев".
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