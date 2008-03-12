Соратник Литвина заявляет, что БЮТ и ПР не дадут Ющенко шансов

Идею проведения референдума относительно новой Конституции не поддерживает ни одна политическая сила. Об этом, как передает корреспондент УНИАН, на круглом столе, посвященном теме новой редакции Конституции, заявил народный депутат Украины Михаил Сирота (блок Литвина).

"Эту идею не поддержит ни Партия Регионов, ни Блок Литвина, ни Блок Тимошенко. Ее не поддерживает и часть “НУ – НС” (послушайте, что говорят представители “Народной Самобороны”). Кстати, вчера на заседании Комитета по вопросам правовой политики Иван Степанович Плющ проголосовал против законопроекта Президента, которым предлагаются изменения к закону о Конституционном суде, и которыми КС фактически выводится из-под влияния Верховной Рады. Так же ни одна политическая сила не поддерживает принятия Конституции на референдуме. Есть заявления всех политических сил, кроме “Нашей Украины”. Поэтому, если бы Виктор Андреевич был политическим самоубийцей и вынес этот вопрос на референдум, то ни одна политическая сила не поддержала бы его. Референдум уже можно не рассматривать", - сказал народный депутат.

Михаил Сирота отметил, что сейчас вырисовывается интересная конфигурация: "Если Партия регионов и БЮТ договорятся между собой, то уже в этом созыве мы получим парламентскую модель государственного строя. Причем блок Литвина и коммунисты будут принимать в этом активное участие".