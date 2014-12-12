Законопроект о наказании за призыв к неповиновению отозвали после консультаций с правозащитниками

Об этом депутат написала на своей странице в Facebook.

«Проект закона 1295, который я предложила, не несет угроз гражданскому обществу. Однако в демократическом государстве существует практика обсуждения и консультаций как в экспертной среде, так и на уровне общества», - сказала Фриз.

Она добавила, что «рабочая группа, которая была образована с правозащитниками, будет дорабатывать этот вопрос для того, чтобы правовое поле было урегулировано и в этой сфере».

«Учитывая окончательные выводы и предложения, сформированные рабочей группой по редакции законопроекта, замечаний, поступивших от уважаемого Евгения Захарова (директора Харьковской правозащитной группы - УНИАН), принято решение об отзыве законопроекта 1295 до разработки новой его редакции и прохождения общественного обсуждения до момента регистрации», - сообщила Фриз.

При этом она подчеркнула, что остается открытой для предложений относительно изменений законодательства в сфере противодействия информационной войне против государства со стороны агрессора.

Читайте такжеЦелью Путина является бунт в Киеве и распад Украины - Луценко«Все Ваши предложения будут передаваться и рассмотрение созданной рабочей группы», - добавила депутат.

В то же время на сайте Верховной Рады указано об отзыве данного законопроекта, отмечается, что он находится на рассмотрении в профильном комитете.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Фриз внесла в Верховную Раду проект Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за призыв к неповиновению» (№ 1295).

Проектом закона предлагалось дополнить Уголовный кодекс статьей 4021, которой предусмотреть, что призыв к неповиновению, то есть призыв к открытому отказу работника правоохранительного органа, военнослужащего Государственной пограничной службы Украины, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины выполнить законный приказ начальника в сфере защиты территориальной целостности Украины, государственной границы Украины, государственного суверенитета Украины, противодействия вооруженной агрессии, наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

При этом те же деяния, если они совершены группой лиц или повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Призыв к неповиновению, совершенные в условиях военного положения, наказывается лишением свободы на срок от восьми до десяти лет.