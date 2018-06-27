"Началось": с купола Рады снимают стекло (фото, видео)

"Началось", - прокомментировала фото с куполом Рады Вера Савченко.

На здании Верховной Рады начали разбирать купол для ремонта.

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Соответствующее фото выложила на своей странице в Facebook сестра нардепа Надежды Савченко Вера. На фотографии видно, что строители сняли стекло с купола парламента.

Ранее сообщалось, что до конца лета планируют реставрировать купол Верховной Рады. На выполнение работ уйдет около 7,5 млн грн, однако сроки их выполнения сжатые, потому что надо успеть до начала сессионных заседаний.

Еще в 2013 году в Раде был запланирован ремонт купола.