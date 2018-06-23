Гройсман рассказал, что означает реформа государственной службы (видео)

По его словам, теперь на здание правительства надо смотреть не как на большую постройку по своему размеру, а как место, куда можно прийти работать ради государства.

Реформа государственной службы, введенная правительством, предусматривает полную перезагрузку систем управления государством и изменения условий труда госслужащих.

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Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с участниками проекта «Государственник», сообщает Правительственный портал. Его цель – организовать стажировки молодежи в Администрации президента, Секретариате Кабмина, министерствах и других центральных органах исполнительной власти.

«Важно, чтобы на государственную службу приходили молодые опытные люди. Важно, когда есть возможность поступить на госслужбу и сделать это конкурентно, - сказал Гройсман. - Мы проводим реформу госслужбы, а это полная перезагрузка госаппарата. Нам надо изменить систему и условия труда в этой системе».

Глава правительства сказал, что перед государством сегодня стоят беспрецедентные вызовы, много проблем, которые требуют новых решений, новых подходов. «И вариантов два – прийти во власть и менять страну. Или опустить руки и сменить страну проживания. Но мы знаем: где бы ни были по миру, всегда будем в гостях. Только в Украине будем дома. И сегодня у нас есть шанс изменить свою страну. Не всем выпадает возможность быть причастным к изменениям», - добавил Гройсман.

Он подчеркнул, что сегодня надо смотреть на здание правительства не как на большое сооружение по своему размеру, а как на место, куда можно прийти, принести добрую и светлую энергию и работать ради своего государства.