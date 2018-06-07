Экс-генсек НАТО: российские войска способны оккупировать Украину за считанные дни

Бывший глава Альянса, при этом, признал, что Украина значительно повысила свой военный потенциал за последние годы.

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Россия могла бы разгромить и оккупировать Украину за несколько дней, если бы захотела этого.

Читайте такжеНАТО создаст новые командные центры в США и Европе

Как сообщает «Страна», об этом он заявил в интервью немецкому изданию Die Welt.

«Если бы Россия захотела, то ее войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней, несмотря на то, что Украина повысила значительно свои военные способности за последние 2–3 года», – указал он.

Бывший глава Альянса указал, что открытый вооруженный конфликт в Европе сейчас недопустим. А санкции против России – единственная возможность, давить на Москву, которая, по его словам, уважает только язык силы.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в ходе общения с россиянами во время "прямой линии" пообещал "тяжелые последствия для украинской государственности в целом" в случае попытки освободить Донбасс.