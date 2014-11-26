Экс-министр обороны объяснил, почему в деле Назарова все действия должны быть "очень взвешенными"

Недопустимым является применение крайних мер в отношении первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Назарова в деле о гибели 49 военных на борту Ил-76, в частности - его ареста.

Об этом заявил в комментарии УНИАН бывший министр обороны Украины, а сейчас - председатель Государственной службы охраны Валерий Гелетей.

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Он подчеркнул, что “крайние меры являются нецелесообразными”. По его словам, в данном случае “действия должны быть взвешенными, очень взвешенными, потому что за этим человеком стоят сотни людей, которые ему верят, которые с ним ходили в бой и знают ему цену, а не те люди, которые сидят в Киеве”.

Гелетей подчеркнул, что к расследованию дела должны быть привлечены специалисты. Гелетей подчеркнул: “Есть вопрос. Как гражданские суды могут оценивать военного человека в условиях войны?”.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября Печерский районный суд города Киева частично удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины, избрав на два месяца содержание под стражей мерой пресечения с возможностью внесения залога в размере 365 тысяч 400 гривен для первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Назарова в деле о гибели 49 военных на борту Ил-76.

Назаров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины, а именно – в небрежном отношении военного лица к службе, что повлекло тяжелые последствия, совершенные в боевой обстановке.

Напомним, 14 июня 2014 г. ночью при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитно-ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме девяти членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье «теракт».

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Также Генпрокуратура начала уголовное производство в отношении должностных лиц ВСУ и Оперативного штаба АТО, по вине которых погибли 49 военнослужащих, были уничтожены самолет Ил-76, вооружение и военное имущество.

По данным ГПУ, военные служебные лица ВСУ и Оперативного штаба управления АТО проигнорировали имеющуюся информацию об активизации деятельности террористов вблизи аэропорта Луганска, а также об имеющихся у них на вооружении переносных ЗРК, и не приняли мер для безопасной посадки самолета в районе проведения АТО.