У Порошенко отрицают, что его первая встреча с Трампом была организована за сотни тысяч долларов

Украинско-американский саммит в июне 2017 года был организован исключительно официальными дипломатическими каналами, в частности, Посольством Украины в США.

В Администрации президента Украины называют недостоверной информацию о том, что посредники главы государства Петра Порошенко заплатили не менее 400 тыс. долларов для организации первой встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, которая состоялась в июне 2017 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АП.

«Откровенная ложь, клевета и фейк. Именно так мы оцениваем дезинформацию о том, что якобы встреча президентов Украины и США была организована за деньги. Украинско-американский саммит в июне 2017 года был организован исключительно по официальным дипломатическим каналам, в частности посольством Украины в США», - говорится в сообщении.

«Считаем, что распространенная откровенная дезинформация является частью фейковых кампании по дискредитации украинско-американских отношений, а также персональной атакой на президентов Украины и США. Поскольку в процессе подготовки данного материала был проигнорирован комментарий о недостоверности этой информации, мы требуем его опровержение. В случае, если это не произойдет, оставляем за собой право подать иск в суд», - отметили в АП.

Как сообщал УНИАН, издание BBC со ссылкой на осведомленные источники в Киеве заявило, что посредники президента Украины Порошенко заплатили не менее 400 тыс. долларов для организации первой встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, которая состоялась в июне 2017 года.

"Личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретную выплату в размере не менее 400 тыс. долларов для того, чтобы договориться о переговорах между украинским президентом и президентом Трампом", - говорилось в сообщении.

По данным источников, выплата была осуществлена при участии посредников Порошенко, однако Коэн не был зарегистрирован в качестве представителя Украины, как того требует американское законодательство.

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Издание отмечает, что по словам высокопоставленного офицера украинской разведки из администрации президента Порошенко, перед встречей в Белом доме Коэна привезли в Украину. Таким образом, президент Украины якобы решил создать неофициальный канал связи с Трампом, поскольку украинское посольство в Вашингтоне могло организовать для Порошенко только короткую встречу с президентом США для совместного фото.

«Это задание было поручено бывшему советнику, который обратился к лояльному украинскому народному депутату за помощью. Он использовал персональные контакты в еврейской благотворительной организации в штате Нью-Йорк. Это в конечном итоге помогло наладить контакт с Коэном - адвокатом Трампа и посредником, имеющим доверие. Коэну заплатили 400 тысяч долларов», - утверждал источник.

Издание отмечает, что нет оснований считать, что Трамп знал об этой выплате.

Справка УНИАН. Встреча Порошенко и Трампа состоялась 20 июня 2017 года.

После встречи Порошенко заявил, что обсудил с Трампом поддержку Украины в противодействии российской агрессии и дальнейшую санкционную политику в отношении Москвы.

В свою очередь в Белом доме заявили, что президент США встретился с президентом Украины для обсуждения поддержки мирного урегулирования ситуации на Донбассе.