День рождения Арсения: известные события и заявления Яценюка в политике (видео)

Сегодня Арсению Яценюку исполнилось 44 года.

Арсений был хорошим мальчиком, однако, после решения идти в политику, его жизнь круто изменилась.

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Мы решили вспомнить самые известные события и заявления в его бурной политической карьере.