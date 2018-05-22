День рождения Арсения: известные события и заявления Яценюка в политике (видео)

18:07, 22 мая 2018
Политика
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Мы решили вспомнить самые известные события и заявления в его бурной политической карьере.

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Теги: #Яценюк#политика#день рождения