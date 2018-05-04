События недели: версия читателей УНИАН - дорожные разборки нардепа Найема, замена АТО на ООС и шум вокруг безвиза

На этой неделе в Украине наконец-то официально завершилась антитеррористическая операция. Вместо нее началась Операция объединенных сил (ООС). Но, как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется, поэтому и в этом случае каких-либо глобальных изменений простые украинцы не почувствуют, несмотря на заверения властей, что ООС существенно ускорит деоккупацию Донбасса и принесет тот долгожданный мир, с обещаниями которого Порошенко стал президентом в уже далеком 2014 году.

С началом ООС вступает в силу распоряжение об особом порядке на Донбассе, что ведет, в свою очередь, изменение порядка въезда на территорию ОРДЛО, или, как теперь это официально называется «зоны боевых действий», где отныне первую скрипку будут играть военные, а не СБУ.

По словам главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского, с момента начала действия Операции объединенных сил на Донбассе будет ограничен доступ на неподконтрольную Украине территорию и в зону боевых действий. «Просто так поехать, как турист, вряд ли кто сможет. Но если у кого-то есть основания там побывать, то понятно, что этот человек сможет там побывать», - сказал Жебривский.

Он также отметил, что согласовывать свои поездки также нужно будет СМИ, брать аккредитацию, разрешения. Это же будет касаться волонтеров.

В СМИ уже появился перечень населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, которые входят в зону боевых действий. Не упомянутые в списке населенные пункты до границ с Харьковской и Днепропетровской областями входят в «зоны безопасности». Для них, до отдельного распоряжения командующего операцией ОС, ничего не меняется. Обо всех ограничениях и создании районов «ограниченного доступа» и «запрещенного доступа» командование ООС будет оповещать заранее. Подробнее о правилах въезда, трех режимах пребывания и о зонах ограниченного и запрещенного доступа можете почитать здесь.

Ну, а оценить перспективы завершения войны на Донбассе каждый читатель может сам, ознакомившись с заявлением Порошенко: «АТО закончилась, противостояние агрессии, отпор российскому агрессору завершится тогда, когда будет освобожден последний клочок украинской земли, причем как на территории Донецкой и Луганской областей, так и на территории оккупированного Крыма, и это принципиальная наша позиция».

Выводы делайте сами, как говорится.

Еще одной темой, заинтересовавшей наших читателей, стала история с избиением нардепа и экс-журналиста Мустафы Найема, который средь бела дня в центре Киева посмел не уступить дорогу молодым кавказским парням, рассекающим украинские дороги на джипе марки Mercedes G-Wagen, именуемом в народе «кубик» или «гелик». Нежелание уступить дорогу превратилось в разборки, в результате которых Найем получил сотрясение мозга и перелом челюсти.

Нападавшими оказались молодые чеченцы, троих полиция задержала, а один успел оперативно покинуть территорию Украины и улететь в Баку. В прокуратуре Киева неспособность его задержать объяснили тем, что за это время правоохранители не успели установить его личность и принять необходимые меры.

«На время подготовки сообщения о подозрении задержанным, из показаний самого пострадавшего было известно, что удар, который причинил ему перелом челюсти, непосредственно нанес четвертый нападающий, которого по горячим следам задержать не удалось», - сообщил в пресс-службе киевской прокуратуры.

«На сегодня уже известно, что этот человек через 2 часа после столкновения, а именно в 19.38 30 апреля 2018 года пересек государственную границу и самолетом «Киев-Баку» покинул территорию Украины. Однако в настоящее время на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а сам он еще не был установлен. Поэтому помешать или воспрепятствовать его бегству было невозможно», - сообщили правоохранители.

Задержанным было объявлено о подозрении по статье «хулиганство», совершенное группой лиц (теперь им светит до 4-х лет лишения свободы), а сбежавшему заочно было объявлено подозрение в причинении телесных повреждений средней степени тяжести.

Несмотря на то, что прокуратура настаивала на содержании задержанных под арестом, суд решил отпустить их всех домой, причем если одного оставили под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, то двух других участников не обязали даже надеть браслеты, а домашний арест им был назначен с 23 ночи до 6 утра.

Найем, которого прооперировали после стычки с обидчиками, выразил возмущение подобным решением, заявив, что «находится в шоке от решения суда».

Будем надеяться, что депутат проявит принципиальность, откажется порешать вопрос с автохамами полюбовно, и, хотя бы в этот раз «короли дорог» будут наказаны, что послужит уроком и примером для других.

В этой истории есть еще один интересный момент. Скандально известный нардеп и член коллегии МВД Антон Геращенко, славящийся своими не всегда адекватными высказывания, комментируя этот случай, накатал целый пост, в котором, в очередной раз, ляпнул глупость. Так, распинаясь о неотвратимости наказания, пафосно предлагая сбежавшему в Баку участнику нападения сдаться властям Украины, попросить прощения и примириться с потерпевшим Найемом, Геращенко, между делом, сообщил, что избили-то «не обычного человека».

Не буду особо рассуждать на тему, что если бы в такую переделку попал обычный украинец, то вся история развивалась бы совсем по другому сценарию. Хочется просто порекомендовать Антону сначала думать, а потом уже заниматься графоманством. Хотя бы иногда. «Обычные» украинцы таких как он и так уже давно не особо жалуют, а такими высказываниями он к себе и другим представителям власти народной любви явно не добавляет.

Также на этой неделе наших читателей не оставило равнодушным сообщение о том, что ЕС собирается изменить правила въезда по безвизу. Как оказалось, там задумали нововведение, которое заключается в том, что для осуществления поездки по безвизовому режиму необходимо получить предварительное разрешение на поездку. Для этого желающий въехать на территорию ЕС человек должен заранее (минимум, за три дня до поездки) заполнить заявление-анкету через Интернет. Кроме того, это удовольствие не бесплатное. Стоимость такого документа составит 7 евро.

Предоставленная информация будет автоматически проходить проверку по базам данных ЕС и Интерпола, чтобы определить, существуют ли основания для отказа в разрешении на проезд. При отсутствии запретов или замечаний, разрешение на въезд будет выдаваться автоматически.

На данный момент, это предложение Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS) уже поддержали послы ЕС. Теперь, чтобы новые правила вступили в силу, их еще должен поддержать Европейский парламент и утвердить Совет ЕС.

Казалось бы – полная зрада, ведь такое нововведение опровергает саму идею безвизового режима. Однако, при детальном рассмотрении, оказалось, что не так это и страшно. Ну, во-первых, это будет касаться не только украинцев, а всех желающих попасть в ЕС. А, во-вторых, разрешение на въезд будет действовать три года или до окончания срока действия заграничного паспорта или другого документа, зарегистрированного при оформлении заявки, в зависимости от того, что произойдет раньше.

То есть, по сути, вы только один раз в несколько лет отправляете это заявление-анкету, и дальше, если к вам не будет никаких вопросов (а если вы законопослушный гражданин, их к вам и не должно быть), можете спокойно себе колесить по Европе.

Европейцев, в принципе, можно понять – подобное нововведение позволит им создать единую базу данных, которая, в условиях роста угрозы террористических атак, миграционного кризиса и участившихся нарушений миграционного режима, значительно упростит им жизнь. Понятно, что администрировать такую базу данных стоит денег, поэтому 7 евро раз в несколько лет – не такая уж большая сумма, согласитесь.

Сама анкета тоже не очень сложная, хотя некоторые нюансы есть. Форму, похожую на визовую анкету, надо будет заполнить только в электронной, а не в бумажной версии. Там будут стандартные графы: имя, паспортные данные. Будут спрашивать даже некоторые анкетные данные, которые ранее посольство не интересовали – к примеру, уровень вашего образования. Зато главных «проблемных вопросов» в анкете не будет. К примеру, цель ближайшего запланированного визита нужно будет лишь выбрать из выпадающего меню (вроде туризм/бизнес/к родственникам и т. п), никаких документов для подтверждения этого подавать не придется.

Ожидается, что отказы будут очень редкими. Система не просто прочитает данные, которые вы предоставили, но также сравнит их с доступными базами данных. Те, чьи ответы вообще не вызывали вопросов, получат авторизацию за несколько минут или даже секунд. А в случае, если система «подняла желтый флажок», сотрудники ETIAS имеют право спросить у вас о дополнительной информации. В исключительных случаях могут назначить собеседование.

По замыслу, отказывать во въезде будут из-за таких причин: угроза терроризма от конкретного лица, обоснованное подозрение о причастности к преступной деятельности, наличие данных, что этот путешественник планирует остаться в ЕС нелегалом, или наличие нарушений, совершенных ранее в странах ЕС. Кого эта история очень сильно озаботила, рекомендую почитать материал в нашем разделе Туризм «Платные спецразрешения для въезда по безвизу в ЕС: сколько, как и кому придется платить». Там все доходчиво рассказано.

На этом фоне наши читатели пропустили новость о стартовой цене приватизации Одесского припортового завода. Эта новость весьма символична, поскольку как нельзя лучше показывает «успехи» нынешних, пока еще не беглых, как их предшественники, реформаторов.

Так вот, стартовая цена приватизации крупнейшего химического предприятия Украины «Одесского припортового завода», на которую будет ориентироваться фонд Госимущества, на данный момент, составляет эквивалент 54 млн долларов США. Что в 10 раз ниже (!) цены трехлетней давности. В 2009 году его оценивали еще в 620 миллионов. А лет 15 назад вообще говорили о миллиардах. Предприятием интересовались крупнейшие мировые игроки рынка минеральных удобрений. И, вот, приплыли. Такая цена сегодня у самого крупного, нового и уникального даже мировым меркам украинского предприятия химической промышленности. Что будет еще через пару лет простоя – никто не знает. Наверное, продадут по цене металлолома. Считайте это проведением краткого ликбеза о состоянии корпоративного управлениях на украинских госпредприятиях.

Пропустили наши читатели и новость о том, что с началом нового отопительного сезона количество украинцев, получающих субсидии, может сократиться на 20%. Ну, как сократиться. Их просто лишат этих льгот.

На каких основаниях, спросите вы? Да все просто. Если у вас найдут машину, которая моложе 5 лет – прощай субсидия. У вас квартира больше 120 квадратов – тоже, давай, до свидания. Об этом рассказал директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Виталий Музыченко. Он почему-то считает, что новые правила назначения субсидий должны повысить эффективность программы жилищных субсидий.

«Предусмотрено больше стимулов для того, чтобы наши трудоспособные граждане, которые не работают, все-таки решали вопрос относительно своего трудоустройства и получения доходов. И главное, чтобы они эти доходы показывали», - сказал Музыченко.

Думаю, вы все поняли – нечего у государства на шее висеть, марш на работу и прекращайте, наконец, канючить эти субсидии, а то так наши слуги народа ни на какие Мальдивы не напасутся, все на субсидии потратят.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН