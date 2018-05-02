Три режима пребывания: как изменятся правила въезда на Донбасс с началом Операции Объединенных сил

В зоне безопасности решением командующего Объединенными силами могут создаваться районы ограниченного и запрещенного доступа.

Особый порядок, который начал действовать на Донбассе вместе с началом проведения операции Объединенных сил с 30 апреля, дает право военным ограничивать ряд прав и свобод граждан на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в разъяснении об особом порядке, обнародованном на сайте Министерства обороны.

Читайте такжеВ МинВОТ назвали три сценария деоккупации Донбасса

Как отмечается, особый порядок и предоставление специальных полномочий на территории Луганской и Донецкой областей наступают при следующих условиях: угроза применения средств поражения, в том числе ракетных войск и артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации; угроза совершения террористических актов и диверсий; движение военных колонн; проведение мероприятий по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных сил противника; проведение мероприятий разминирования местности и объектов; проведение мероприятий боевой и оперативной подготовки; проведение мероприятий оперативно-розыскной работы; возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; проверка готовности сил и средств Объединенных сил к выполнению задач по назначению; обеспечение безопасности перемещения и пребывания высшего военно-политического руководства государства, представителей государств-партнеров.

Также в разъяснении говорится, что, согласно ст. 12 Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях», военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют право (специальные полномочия): применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства к лицам, совершившим или совершающим правонарушение или другие действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, привлеченных к выполнению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, или действия, связанные с несанкционированной попыткой проникновения в район осуществления указанных мероприятий; задерживать и доставлять лиц в органы Национальной полиции Украины; проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов - задерживать их для установления личности; осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, которые при них находятся, транспортных средств и вещей, которые ими перевозятся; временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства, граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить граждан с отдельных участков местности и объектов, отбуксировывать транспортные средства; входить (проникать) в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам, на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, проверять транспортные средства; использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, в том числе специальные, принадлежащие гражданам (с их согласия), предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и иных представительств иностранных государств и международных организаций.

Также в Минобороны обнародовали границы зоны безопасности, прилегающей к району боевых действий. Ее граница проходит по линии: Виноградное, Курахово, Очеретяное, Розивка, Вовчеяровка, Белая Гора, Новоайдар, Садки, Макаровка, Простяное, вдоль государственной границы, урочище Чернявка, вдоль административной границы Луганской и Харьковской областей, Ольговка, вдоль административной границы Донецкой и Харьковской областей, Знаменовка, вдоль административной границы Донецкой и Днепропетровской областей, Камышеваха, вдоль административной границы Донецкой и Запорожской областей, Урзуф, вдоль морского побережья, Приморское.

Читайте такжеВСУ понесли первые потери с начала ООС на Донбассе: погиб 19-летний военный

В зоне безопасности решением командующего Объединенными силами могут создаваться районы ограниченного и запрещенного доступа.

Допуск в район ограниченного доступа лиц, не привлеченных к мероприятиям по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, осуществляется по решению командующего Объединенными силами, командиров оперативно-тактических группировок и соответствующих командиров (начальников), в полномочия которых входит обеспечение соблюдения порядка пребывания в районах проведения операции Объединенных сил и на объектах, находящихся под их охраной (оперативным управлением).

Допуск в район запрещенного доступа осуществляется на основании установленных образцов пропусков, по решению командующего Объединенными силами. Допуск посторонних лиц в такой район запрещен.

Устанавливаются три режима пребывания в зоне безопасности на территории Донецкой и Луганской областей для гражданских лиц: «зеленый» - пребывание и перемещение лиц не ограничено, за исключением районов запрещенного и ограниченного доступа; «желтый» - пребывание и перемещение лиц в зоне безопасности осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность, кроме того, проводится личный досмотр граждан, досмотр вещей, которые при них находятся, транспортных средств и вещей, которые ими перевозятся; «красный» - пребывание лиц временно ограничено (запрещено).

Пропуск граждан и должностных лиц осуществляется при наличии установленного командующим Объединенными силами (командиром ОТГ) пропуска. Движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах ограничено (запрещено). Транспортные средства и граждане на отдельные участки местности и объекты не допускаются. Соответствующие режимы могут временно вводиться в отдельных районах или во всей зоне безопасности решением командующего Объединенными силами.

При этом «красный» режим устанавливается в районе боевых действий и в районах запрещенного доступа на территории Донецкой и Луганской областей

Основаниями для допуска в район проведения операции Объединенных сил для лиц, не привлеченных к мероприятиям по обеспечению национальной безопасности и обороны, к отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, являются: проживание в районе проведения операции Объединенных сил человека, который пытается въехать (выехать) на эту территорию, или его близких родственников или членов семьи, что подтверждается документами, выданными уполномоченными государственными органами Украины; расположение в районе проведения операции Объединенных сил места захоронения близких родственников или членов семьи, что подтверждается соответствующими документами; смерти близких родственников или членов семьи в районе проведения операции Объединенных сил, что подтверждается соответствующими документами; наличие права собственности на объекты недвижимости, находящиеся в районе проведения операции Объединенных сил; необходимость участия в обеспечении национальных интересов Украины с целью мирного урегулирования конфликта или по гуманитарным вопросам; необходимость выполнения дипломатических и консульских функций, в том числе в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (исключительно по ходатайству или по согласованию с МИД Украины); необходимость выполнения функций в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (исключительно по ходатайству или по согласованию с МИД Украины); освобождение из мест лишения свободы на основании документа, удостоверяющего личность, после соответствующей проверки работниками Национальной полиции Украины; наличие специального пропуска.

Откажут в допуске в район проведения операции Объединенных сил в случае: когда лицо подозревается в совершении уголовного преступления; когда паспорт гражданина является поддельным, испорченным или принадлежит другому лицу; когда имеются сведения о содействии лицом совершению правонарушения; в случае реальной угрозы жизни и здоровью с введением «красного» режима пребывания как в районе боевых действий, так и в зонах безопасности.

Справка УНИАН. 30 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о завершении Антитеррористической операции и приказ о начале операции Объединенных сил, которая стартовала с 14.00 30 апреля.

Глава государства заявил, что в случае перехода РФ к широкомасштабному наступлению на Донбассе, ответственность за отпор агрессии в первую очередь ложится на командующего Объединенных сил.

По словам президента, АТО может быть возобновлена в любое время в случае возникновения террористических угроз на освобожденных территориях.