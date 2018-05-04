"Плата за безвиз": украинцев, которые посещали ОРДЛО, будут проверять дополнительно - эксперт

В европейской системе информации о поездках и разрешений нужно будет указать, посещал ли конкретный гражданин зону конфликта.

Украинцы, посещавшие ОРДЛО, будут проходить дополнительные проверки для въезда в страны Шенгенской зоны после введения европейской системы информации о поездках и разрешений (European travel information and authorisation system, ETIAS).

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала заместитель директора ОО «Европа без барьеров» Екатерина Кульчицкая на брифинге в Киеве.

«Украина сама по себе не считается зоной конфликта, у нас есть конкретно определенная территория - зона, где сейчас проводится операция Объединенных сил на Донбассе, и только тем гражданам, которые там находились, нужно будет это отметить в европейской системе информации о поездках и разрешений», - отметила она.

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По словам аналитика, в соответствующих требованиях к созданию ETIAS отмечается, что граждане не должны подвергаться дискриминации из-за того, что они происходят из какой-либо страны.

«То есть украинцы, находившихся ранее в оккупированных Донецке или Луганске, их не должны дискриминировать только потому, что они там родились и время от времени там бывают, или проживают», - подчеркнула Кульчицкая.

«Я лично думаю, что люди, которые проживали, проживают или ездили на временно оккупированные территории, скорее всего, вызовут дополнительные проверки, но их будут проверять именно по базам ЕС стран Шенгенской зоны. Если человек не имел никаких нарушений миграционного законодательства, или любого другого законодательства стран ЕС, он не включен в базы данных Интерпола, Европола, и он не является международным преступником, то такой человек получит разрешение на въезд в страны ЕС», - резюмировала эксперт.

Как сообщал УНИАН, новая система ETIAS позволит заранее проверить и в случае необходимости отказать в предоставлении разрешения на поездки гражданам третьих стран, путешествующих в Шенгенскую зону в рамках безвизового режима. В частности, через онлайн-заявку нужно будет получить разрешение на поездку, авторизация которой будет стоить 7 евро.

Предоставленная в заявке информация будет автоматически сверена с базами данных Европейского Союза и Интерпола, чтобы определить, существуют ли основания для отказа в разрешении на проезд. Если не обнаружено ничего, что могло бы потребовать дальнейшего анализа, разрешение на поездку будет выдаваться автоматически.

По предварительным данным, нововведения будет действовать в аэропортах и морских пунктах пропуска. Через три года систему применят к международным автобусным перевозчикам. Сейчас ожидается, что Европейский парламент поддержит новые правила, после чего их утвердит Совет ЕС.