Автокефалия Украинской Церкви: журналисты рассказали о группах влияния в мировом православии (видео)

Как отмечают журналисты, учитывая то, как голосовал парламент, становится совершенно понятно, что даже декларация о желании создать поместную церковь – это важный шаг в процессе прощания с "русским миром".

После президента и предстоятелей УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ свое согласие просить у Вселенского патриарха Варфоломея автокефалии для Украинской Церкви дала Верховная Рада – проект соответствующего постановления поддержали 268 депутатов из 334, зарегистрированных в зале.

Как говорится в сюжете ТСН, мнения экспертов относительно документа мгновенно разделились: кто-то считает, что это шанс для Украины и акт исторической справедливости, а кто-то, что это обычный предвыборный пиар и письма в Константинополь не будут иметь ответа.

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Как отмечают журналисты, учитывая то, как голосовал парламент, становится совершенно понятно, что даже декларация о желании создать поместную церковь – это важный шаг в процессе прощания с "русским миром". Анализ расстановки сил в современном мировом православии помогает понять, почему за украинских верующих так бьется Москва. Общепризнанных православных церквей сейчас 14, наиболее влиятельные – Константинопольский и Московский патриархаты.

Внутри мирового православия существует несколько групп влияния. Первая – это Константинопольский Патриархат. Церкви, которые беспрекословно поддерживают Константинополь – Александрийская, Иерусалимская, Кипрская, Албанская, и Чешская. В основном это древние церкви с большой историей, сегодня они демократичны и открыты, не зарятся на новые территории и готовы к диалогу и изменениям.

Вторая большая группа – с центром в Москве. К ней эксперты относят Болгарскую, Сербскую и Польскую церкви. Эта группа – лидер по количеству верующих: 50% православных всего мира живут на постсоветской территории. Этим церквям присуща жесткая, тоталитарная манера управления, они не хотят изменений, о любую отдельной мысли внутри этой группы не может быть и речи.

Третья группа – это Антиохийский патриархат с центром в Сирии, Грузинская и Румынская церкви, а также Греческая православная церковь. Эти церкви очень разные и во многих случаях непредсказуемы. Они развиваются по-разному, могут принять любую сторону или держаться в стороне – в зависимости от обстоятельств. Антиохийская имеет огромное влияние со стороны России, но живет за счет американской диаспоры. Румыны же отправили своих священников учиться в Европу, те вернулись с проевропейскими взглядами, и это помогло церкви отойти от российского влияния.

Христианский мир сейчас охватывает более 2 миллиардов людей. Католиков около миллиарда, протестантов 800 миллионов, православных – чуть более 200 миллионов.

Украина, которая оказалась в кругу групп влияния в мировом православии, стала территорией, за которую бьются в дипломатических и подковерных войнах. И ее Россия больше всего боится потерять, резюмирует корреспондент ТСН.