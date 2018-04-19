Кто из нардепов голосовал против обращения к Варфоломею о создании поместной церкви (список)

Против голосовали представители "Оппоблока", "Возрождения", а также один внефракционный нардеп.

Проект постановления №8284 о поддержке обращения президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине проголосовали против 36 народных депутатов.

Среди них 1 внефракционный нардеп, 2 представителя партии «Возрождение», а также 33 члена «Оппозиционного блока».

В частности, это:

- Внефракционный: Анатолий Денисенко.

- "Оппозиционный блок": Юрий Бойко; Александр Вилкул; Юрий Воропаев; Андрей Гальченко; Владимир Гусак; Дмитрий Добкин; Михаил Добкин; Олександр Долженков; Сергей Дунаев; Юлий Иоффе; Сергей Кивалов; Дмитрий Колесников; Сергей Ларин; Сергей Левочкин; Юлия Левочкина; Артур Мартовицкий; Сергей Матвиенков; Иван Мирный; Юрий Мирошниченко; Юрий Мороко; Александр Нечаев; Василий Нимченко; Вадим Новинский; Константин Павлов; Михаил Папиев; Сергей Сажко; Микола Скорик; Юрий Солод; Дмитрий Шенцев; Дмитрий Шпенов; Нестор Шуфрич.

- Партия "Возрождение": Дмитрий Святаш; Андрей Шипко.

Между тем, проект постановления был поддержан 99 нардепами от «Блока Петра Порошенко», 73 голоса "за" от «Народного фронта», «Самопомич» - 19, фракция Радикальной партии Олега Ляшко - 16, «Батькивщина» - 15, группа «Воля народа» - 11.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины сегодня, 19 апреля, приняла постановление о поддержке обращения президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею I о предоставлении томоса на автокефалию Православной Церкви в Украине.

За проект постановления №8284 проголосовали 268 народных депутатов из 334, зарегистрированных в сессионном зале.