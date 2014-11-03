Италия не признает "выборов" боевиков

Об этом заявил новый министр иностранных дел страны Паоло Джентилони, передает ТАСС.

"Италия не признает исход выборов, проведенных в самопровозглашенных народных республиках в Донецке и Луганске", - заявил министр.

Читайте такжеЕС не признает псевдовыборы на Донбассе - Могерини

"Осуществление минских договоренностей от 5 и 19 сентября остается единственным условием гарантирования стабильности в Украине и во всем регионе. Нет альтернативы политическому решению кризиса. Правительство Италии продолжает оставаться на этих позициях, подтвержденных в ходе саммита АСЕМ в Милане 16-17 октября", - указал Джентилони.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко заявлял, что так называемые "выборы" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей не имеют ничего общего с волеизъявлением людей и грубо нарушают минские договоренности.

Результаты этих псевдовыборов также не признали ни ЕС, ни США.