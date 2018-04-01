Отравление шпиона: журналисты рассказали об украинском следе в деле Скрипаля (видео)

А также впервые о том, почему Россия виновата в отравлении Виктора Ющенко.

Скандальное разоблачение российских спецслужб! Об этом расскажет советский химик Вил Мирзоянов, который изобрел яд под кодовым названием «Новичок», в чем он теперь раскаивается. По его словам, именно этот яд был использован при отравлении шпиона Скрипаля.

Об этом смотрите в сюжете «Украинских сенсаций».

Этот неприметный на первый взгляд дедушка уже более 20 лет находится под прицелом спецслужб России и США. Он готов сорвать гриф секретности и раскрыть государственную тайну, которую наш восточный сосед скрывает несколько десятилетий.

Химик расскажет все, что так не хочет слышать РФ, об оружии массового уничтожения «Новичок». Он на память знает технологию создания опасного газа, но отказался ее рассказать.

Международный скандал мирового масштаба. Все секреты кремлевской свиты. Журналисты поведают о том, о чем в Украине даже боятся подумать, а мировые лидеры скрывают уже несколько десятилетий.

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А также все о шпионских играх: как Украина замешана в скандале Лондона с Москвой, почему Кремлю было выгодно отравить своего экс-агента. А также впервые о том, почему Россия виновата в отравлении Виктора Ющенко и как мы обращались к Европе, чтобы предупредить ее о новых методах, а она нас не услышала.

История отравления Скрипаля и его дочери для Британии, словно дежавю. Нечто подобное Соединенное Королевство уже видело: 2006 год, отравление полонием идейного противника Путина и бывшего полковника российской разведки Александра Литвиненко в центре Лондона, который задолго до отравления стал для РФ врагом.

Похоже, мир впервые становится очевидцем такой многогранной игры, где правила прописаны не в законах стран, а существуют в головах агентов, шпионов. Поэтому, кто победит в этой игре и что считать победой, нам еще предстоит узнать.