Омбудсмен заявила о нарушении законодательства во время задержания Савченко

13:48, 24 марта 2018
Политика
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Омбудсмен Людмила Денисова лично будет следить за соблюдением конституционных прав Савченко / фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Омбудсмена.

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«Во время задержания Надежды Савченко были нарушены требования действующего законодательства. Данный факт сегодня подтвержден решением следственного судьи в ходе судебного заседания. Он освободил в зале суда лишенную свободы Надежду Савченко. Вместе с тем, следственный судья удовлетворил ходатайство следователя СБУ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату», - заявила Денисова.

Она добавила, что лично будет осуществлять контроль за соблюдением конституционных прав Савченко.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Надежда Савченко во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения объявила голодовку.

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Теги: #Надежда Савченко#Людмила Денисова