В Раде зарегистрировали законопроект об отмене особого статуса Донбасса

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 ноября, президент Украины Петр Порошенко предложил СНБО и парламенту отменить закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донетчины и Луганщины.

16 октября президент подписал этот закон. Документом определяется временный порядок организации местного самоуправления, деятельности органов местной власти в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Особый порядок на указанных территориях вводится законом временно, на три года, со дня вступления в силу.

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Законодательство Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на период действия особого порядка местного самоуправления действует с учетом особенностей, определенных этим документом.

Управления в городах, селах и поселках осуществляется территориальными общинами через органы местного самоуправления согласно Конституции и законов Украины. Внеочередные выборы депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых и городских глав в отдельных районах Донецкой и Луганской областей назначаются на 7 декабря 2014 года.