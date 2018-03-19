Климкин и Столтенберг обсудили последующие шаги в отношениях Украины с НАТО

В центре внимания также были незаконные российские выборы в украинском Крыму.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили последующие шаги в отношениях Киева с Альянсом, а также незаконные российские выборы в украинском Крыму.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, встреча состоялась в понедельник в рамках рабочего визита в штаб-квартиру НАТО.

По словам Климкина, «очень важна реальная атмосфера, когда ты чувствуешь себя как в диалоге с союзниками».

«Мы обсудили ситуацию после нелегитимных выборов на территории оккупированного Крыма. Я проинформировал Столтенберга о том, что там происходило. Третий момент - мы обсудили возможности реальной миротворческой операции на Донбассе, и четвертый момент мы прошлись с точки зрения логики, что мы должны сделать в нашем взаимодействии с НАТО в ближайшее время», - отметил глава МИД.

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Кроме того, сообщил он, стороны коснулись «попыток Венгрии мешать формальными моментами нашему взаимодействию, поскольку содержательным моментам, по определению, не мешает» (речь идет о блокировании заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров).

«Коснулись того, что мы будем делать с нашей Годовой национальной программой», - отметил Климкин.

Говоря о последующих шагах в отношениях с НАТО, министр иностранных дел заявил, что видит их «как развитие союзничества с НАТО в том смысле, что нам важна атмосфера и содержательная часть».

«Мы не должны фокусироваться на формальных вещах, которые зависят от политики, а должны делать практические шаги таким образом, чтобы постепенно становиться восточным флангом НАТО. И чем дальше мы будем это делать, тем успешнее будет развиваться наше сотрудничество с НАТО. Вот такая логика и должна быть», - подытожил Климкин.