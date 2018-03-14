В Польше считают провокацией взрыв возле Мемориала львовских орлят

В Польше говорят, что нужно найти и наказать провокаторов, чтобы заблокировать дальнейшие провокации.

Вчерашние события возле Мемориала львовских орлят на Лычаковском кладбище Львова являются "провокацией третьей стороны".

Об этом заявил вице-маршалок Сейма Ришард Терлецкий передает "Европейская правда".

"Нет разницы, кто именно это сделал, ведь нет сомнений, что это была провокация, устроенная третьей стороной. Но для того чтобы заблокировать дальнейшие провокации, нужно найти и наказать этих провокаторов", - сказал Терлецкий.

В качестве положительного примера вице-маршалок Сейма назвал задержание польских граждан, которые напали на венгерский культурный центр в Ужгороде.

Читайте такжеДуда рассказал об условиях восстановления украинских памятников в Польше

"Теперь их ждет суд и наказание. Однако подобные случаи возбуждают ненависть. Поэтому мы должны действовать вместе в двух направлениях. Во-первых, усилить профилактическую работу правоохранительных органов. У них должны быть свои источники в радикальных кругах, которые позволят предотвращать такие провокации. А во-вторых, обеим нашим странам нужна мощная пропагандистская кампания – мы должны объяснять, что эти события являются провокациями и что они не должны повлиять на наши отношения", - заявил Терлецкий.

Как сообщал УНИАН, во Львове у польских захоронений на Лычаковском кладбище произошел взрыв. Неизвестные бросили взрывное предмет у польского Мемориала орлят.

В результате взрыва образовалась воронка в диаметре 20 сантиметров, пострадавших лиц нет, сооружения мемориала повреждений не получили.