На митинге в поддержку Путина в Москве выкрикивали "Слава Украине!" (видео)

На опубликованных СМИ кадрах видно, как мужчина выкрикивает лозунг прямо во время звучания гимна РФ.

В России на московском стадионе "Лужники" прошел митинг в поддержку президента России Владимира Путина.

Людей на него собирали, в том числе, и за деньги, а после выступления Путина многие из него ушли, передает "Радио Свобода".

Некоторые участники с трибун выкрикивали "Слава Украине!" во время проигрывания гимна России.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на должность президента РФ.

Президентские выборы в России запланированы на 18 марта 2018 года - годовщину аннексии украинского Крыма. Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатами в президенты РФ Владимира Жириновского от ЛДПР и Павла Грудинина от КПРФ.