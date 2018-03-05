На митинге в поддержку Путина в Москве выкрикивали "Слава Украине!" (видео)
08:20, 05 марта 2018
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На опубликованных СМИ кадрах видно, как мужчина выкрикивает лозунг прямо во время звучания гимна РФ.
Мужчина выкрикнул лозунг во время звучания российского гимна / Скриншот
В России на московском стадионе "Лужники" прошел митинг в поддержку президента России Владимира Путина.
Людей на него собирали, в том числе, и за деньги, а после выступления Путина многие из него ушли, передает "Радио Свобода".
Некоторые участники с трибун выкрикивали "Слава Украине!" во время проигрывания гимна России.
Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на должность президента РФ.
Президентские выборы в России запланированы на 18 марта 2018 года - годовщину аннексии украинского Крыма. Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатами в президенты РФ Владимира Жириновского от ЛДПР и Павла Грудинина от КПРФ.
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