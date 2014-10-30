Бойцы 32-го блокпоста: "Боевики оказались большими людьми слова, чем наши генералы" (видео)

"Мы ушли сами, с поднятой головой, с флагами Украины, техникой, оружием, боеприпасами, и еще и с трофеями", - говорит в интервью для "Радио Свобода" один из бойцов по имени Евгений.

По его свидетельству, без приказа военного руководства бойцы не имели права покинуть место боевых действий, иначе их считали бы дезертирами. Переговоры с боевиками продолжались в течение четырех дней.

Читайте также"Они стреляют, а вы не стреляйте": военные с 32-го блокпоста о блокаде и ее вероятном повторении (видео)Впоследствии, утверждает Евгений, боевики заявили, что захватили силовиков в окружение, добавив, что их количество достигает около тысячи. В конце концов была достигнута договоренность о коридоре, по которому боевики обещали вывести украинских бойцов.

"Меня шокировало то, что они сдержали свое слово", - добавил он.

По словам бойца с позывным "Добрый", оказалось, что боевики - "люди слова" больше, чем некоторые генералы ВСУ.