Геращенко возмущена трансляцией пресс-конференции Януковича украинскими СМИ: это участие в гибридной войне

Вице-спикер Рады заявила, что не собирается комментировать заявления человека, обратившегося к Путину с просьбой ввести войска в Украину.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко возмущена тем, что пресс-конференцию украинского экс-президента-беглеца Виктора Януковича транслировали некоторые украинские телеканалы.

Читайте также"Мои коллеги и порносайты смотрят": Ляшко резко отреагировал на просмотр депутатами ВР пресс-конференции ЯнуковичаВице-спикер Рады заявила, что не собирается комментировать слова человека, обратившегося к Путину с просьбой ввести войска в Украину.

«Я мечтаю и хочу, чтобы действия этого лица комментировал суд - украинский и международный, в Гааге. Как гражданка Украины выразила недоумение тем, что некоторые украинские телеканалы транслировали брифинг беглого подонка, расцениваю это как участие этих телеканалов в гибридной войне РФ против Украины - сознательное или бессознательное», - написала она в Facebook.

«Когда человек, писавший письма « Путин, приди с оружием», что-то там мямлит о «брат убивает брата», я считаю кощунством транслировать его . Следующие кто? Брифинги террористов ордло?», - продолжила Геращенко.

В то же время, политик сделала уточнение, что это ее позиция, как гражданина Украины и телезрителя.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве состоялась пресс-конференция украинского экс-президента-беглеца Виктора Януковича. Бывший президент пожаловался журналистам на тяжелую жизнь, прокомментировал свое письмо к Путину и отношения с Полом Манафортом.