Создание профильного министерства поможет навести порядок в сфере соцзащиты ветеранов - Третьяков

Глава парламентского комитета по делам ветеранов отметил, что на сегодняшний день в Украине 1,4 миллиона ветеранов войны, из них 350 тысяч - участники АТО.

Министерство по делам ветеранов необходимо, чтобы создать действенную систему соцзащиты ветеранов и участников АТО.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью, народный депутат из фракции БПП Александр Третьяков.

Напомним, что 27 февраля Верховная Рада приняла постановление №7505 об обращении к Кабмину касательно создания Министерства по делам ветеранов.

«Благодарен фракции БПП и ее руководителю Артуру Герасимову за поддержку этой инициативы нашего Комитета. Ранее я заявлял, что готов выйти из фракции и коалиции, если фракция не поддержит наши инициативы по обеспечению социальной защиты ветеранов. Теперь вопрос моего выхода из фракции не актуален. Что касается выхода из коалиции - все зависит от дальнейших действий Кабмина», - заявил народный депутат.

Как отметил Третьяков, на сегодняшний день в Украине 1,4 миллиона ветеранов войны, из них 350 тысяч - участники АТО. Нынешний состав парламента принял более 30 законов, касающихся соцзащиты ветеранов АТО и членов семей погибших, но часть этих законов по-прежнему не работает, поскольку вопросом соцзащиты занимается около 20 министерств и ведомств.

«Я убежден, что сильная украинская армия возможна только тогда, когда каждый защитник Украины и члены его семьи получат должное внимание и социальную защиту от государства. Создание Министерства по делам ветеранов поможет навести порядок в бюрократическом хаосе, который существует в этой сфере», - подчеркнул он.