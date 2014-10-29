На Житомирщине члены избирательной комиссии подсчитывали голоса в уборной

Как сообщили УНИАН в УМВД в Житомирской области, в милицию от одного из официальных наблюдателей поступило сообщение о том, что протоколы участковой избирательной комиссии о подсчете голосов заполняются в уборной помещении ОИК.

"Правоохранители, прибывшие по указанному адресу, начали проверку, в ходе которой выяснили, что заместитель председателя одной из УИК вместе с секретарем в гардеробном помещение заполняли отдельные пустые графы в протоколе о подсчете голосов избирателей, пытаясь устранить замечания, на которые им указали во время сдачи документов в ОИК", - говорится в сообщении.

Как отмечается, информация о событии была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеЖителя Одесской области будут судить за подкуп избирателейПо действующему уголовному законодательству, подобные действия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 29 октября в Центральной избирательной комиссии обработано около 98% электронных протоколов участковых избирательных комиссий, согласно которым в Верховную Раду проходят шесть политических сил.