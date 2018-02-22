Суд по делу Януковича отказал адвокатам в повторном допросе Порошенко

Председательствующий судья Владислав Девятко отметил, что вчера защитники «слили допрос» Петра Порошенко.

Суд по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича отказался удовлетворить ходатайство адвокатов о повторном допросе в качестве свидетеля нынешнего главы государства Петра Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, защитники Януковича просили Оболонский райсуд Киева еще раз допросить свидетеля стороны обвинения Порошенко, поскольку считают, что вчера не смогли выяснить все обстоятельства из-за ограничения допроса по времени.

Прокуроры выступили против повторного допроса. Они подчеркнули, что защита имела все возможности допросить свидетеля.

Председательствующий судья Владислав Девятко отметил, что вчера защитники «слили допрос свидетеля обвинения».

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«Не знаю, может, вы это сделали намеренно, может, это такая тактика, и вы раскроете ее впоследствии?» - сказал он, обращаясь к адвокатам.

Посоветовавшись на месте, суд отказал в повторном допросе Порошенко, поскольку, по словам судьи, вчера "защите предоставлялась уникальная возможность допроса свидетеля, однако защита ею не воспользовалась".

Как сообщал УНИАН, 21 февраля президент через видеоконференцсвязь давал показания по делу о госизмене Януковича. Допрос продолжался менее часа.

Судья Владислав Девятко принудительно прервал допрос Порошенко и закрыл судебное заседание. Он не дал возможности адвокатам услышать ответ Порошенко на вопрос об отдыхе на Мальдивах.

Нагадаємо, 28 лютого відбудеться прес-конференція Петра Порошенка на тему "Виклики – 2018".