В Мариуполе неизвестный обрызгал избирательный участок из газового баллончика
16:48, 26 октября 2014Политика
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Хотел вбросить бюллетени
Сейчас на месте работают правоохранители / 0629.com.ua
Сегодня во второй половине дня на 382 участке, который располагается в 48 школе в Орджоникидзевском районе Мариуполя, неизвестный попытался осуществить вброс бюллетеней.
Об этом 0629 сообщил кандидат Дмитрий Забавин.
Мужчина зашел в участок и с газового баллончика обрызгал помещение. Комнату заполонил резкий запах, после чего большинство покинуло участок.
Предполагалось, что когда участок будет пустой, он осуществит вброс бюллетеней. Несколько членов комиссии остались и воспрепятствовали вбросу.
Неизвестный сбежал. Сейчас на месте работают правоохранители.
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