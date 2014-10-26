В Мариуполе неизвестный обрызгал избирательный участок из газового баллончика

Сегодня во второй половине дня на 382 участке, который располагается в 48 школе в Орджоникидзевском районе Мариуполя, неизвестный попытался осуществить вброс бюллетеней.

Об этом 0629 сообщил кандидат Дмитрий Забавин.

Мужчина зашел в участок и с газового баллончика обрызгал помещение. Комнату заполонил резкий запах, после чего большинство покинуло участок.

Предполагалось, что когда участок будет пустой, он осуществит вброс бюллетеней. Несколько членов комиссии остались и воспрепятствовали вбросу.

Неизвестный сбежал. Сейчас на месте работают правоохранители.