"Там ужас": жительница Хорватии рассказала о последствиях землетрясения

14:31, 30 декабря 2020
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Она отметила, что опасность новых толчков существует каждую минуту.

В Хорватии произошло землетрясение / фото REUTERS
В Хорватии произошло землетрясение / фото REUTERS

В столице Хорватии Загребе, который расположен в 50 км от эпицентра землетрясения (город Петрино), очень сильно ощущались толчки.

Об этом рассказала жительница столицы Хорватии Загреба Есения Булулукова в эфире телеканала «Украина 24». Она отметила, что опасность новых толчков существует каждую минуту.

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«Загреб находится очень близко к эпицентру – это меньше чем 50 км. Чувствовалось очень сильно, и сегодня утром были два новых толчка силой 4,9 балла. Каждый момент мы ждем, что нужно будет что-то делать - либо становиться под стену, которая не упадет, либо выбегать из дома. Это все очень серьезно», - заявила женщина.

Она подчеркнула, что вчера после подземных толчков были закрыты магазины.

"Сегодня все работает абсолютно нормально. В Загребе уже есть электроэнергия, все работает нормально. Что касается Петрини и деревень вокруг этого города – там, конечно, ужас. Сразу были сделаны пункты, где люди могут переночевать и согреться. Но хорваты в соцсетях со всей страны ставят сообщения о том, что готовы принять семьи к себе или в дома на морском побережье. Хорватия в этом вопросе очень сплоченная и открытая», - отметила Булулукова.

Землетрясение в Хорватии

  • В хорватском городе Петрино, расположенном в 50 км от Загреба, произошло землетрясение магнитудой 6,4.
  • Спасатели извлекли из-под завалов выживших мужчину и ребенка. В другом видео было показано, как провалилась крыша в одном из домов.
  • Немецкий научно-исследовательский центр по геологическим наукам GFZ сообщил, что землетрясение произошло на глубине 10 км.
  • В Хорватии в результате землетрясения получила незначительные повреждения здание украинского посольства в Загребе.

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Автор: Андрей Василюк

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Теги: Хорватия
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