"Там ужас": жительница Хорватии рассказала о последствиях землетрясения

Она отметила, что опасность новых толчков существует каждую минуту.

В Хорватии произошло землетрясение / фото REUTERS

В столице Хорватии Загребе, который расположен в 50 км от эпицентра землетрясения (город Петрино), очень сильно ощущались толчки.

Об этом рассказала жительница столицы Хорватии Загреба Есения Булулукова в эфире телеканала «Украина 24». Она отметила, что опасность новых толчков существует каждую минуту.

Читайте также Шторм, снегопад и метель: Европа страдает от непогоды (видео)

«Загреб находится очень близко к эпицентру – это меньше чем 50 км. Чувствовалось очень сильно, и сегодня утром были два новых толчка силой 4,9 балла. Каждый момент мы ждем, что нужно будет что-то делать - либо становиться под стену, которая не упадет, либо выбегать из дома. Это все очень серьезно», - заявила женщина.

Она подчеркнула, что вчера после подземных толчков были закрыты магазины.

"Сегодня все работает абсолютно нормально. В Загребе уже есть электроэнергия, все работает нормально. Что касается Петрини и деревень вокруг этого города – там, конечно, ужас. Сразу были сделаны пункты, где люди могут переночевать и согреться. Но хорваты в соцсетях со всей страны ставят сообщения о том, что готовы принять семьи к себе или в дома на морском побережье. Хорватия в этом вопросе очень сплоченная и открытая», - отметила Булулукова.

Землетрясение в Хорватии