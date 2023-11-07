Прогноз погоды в столице на 8 ноября.

В среду, 8 ноября, в Киеве ожидается резкое изменение погоды. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН. В столице резко похолодает и пойдет сильный дождь.

Ночью температура в Киеве снизится до +7°...+8°, а днем не поднимется выше +9°...+10°. Весь день будет пасмурно, небо затянут облака. В течение дня будет дождить, временами дождь будет сильным.

Ветер ожидается преимущественно северного направления, 1 - 1,4 м/с. Атмосферное давление пониженное, 743-746 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Погода 8 ноября - прогноз по городам Украины

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +9°, сильный дождь.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +11°, сильный дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +10°, сильный дождь.

В Тернополе 8 ноября ночью будет +7°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Хмельницком завтра в течение дня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +10°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°, сильный дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +11°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +8°, днем +12°, сильный дождь.

В Виннице завтра будет +7°...+10°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Житомире в среду будет ночью +7° днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+10°, облачно с проясненями.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +11°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +8°...+11°, дождь.

В Одессе 8 ноября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +12°, днем +19°, дождь.

В Херсоне в среду ночью будет +8°, днем +18°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +17°, дождь.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +6°...+9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +11°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +9°...+20°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +14°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +14°, дождь.

Вас также могут заинтересовать новости: