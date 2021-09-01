Весь день в столице будет облачная погода с прояснениями.

В четверг, 2 сентября, в Киев ворвется резкое и существенное похолодание. Днем воздух максимально прогреется всего лишь до +15 градусов, а ночью будет +8 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течения дня в столице ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь.

Усугубит ситуацию и добавит неуютной свежести сильный северо-западный ветер. Его скорость будет достигать 8,4 м/с.

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Атмосферное давление будет расти и к концу дня составит 746 миллиметров ртутного столба.

Погода в Украине 2 сентября

Во Львове в четверг будет облачная погода с прояснениями. Ночью +7°, днем +16°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°, днем +15°, ливень.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +15°, ливень.

В Тернополе 2 сентября ночью будет +6°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +15°, ливень.

В Ивано-Франковске завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +9°, днем +16°.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +10°, днем +18°, дождь.

В Виннице завтра будет +7°...+15°, небольшой дождь.

В Житомире в четверг будет ночью +7°, днем +14°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшой дождь, ночью +6°, днем +16°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +18°, небольшая облачность, дождь.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+17°, ливень.

В Одессе 2 сентября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +21°.

В Херсоне в четверг ночью +9°, днем +22°, небольшая облачность, дождь.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°, небольшой дождь.

В Запорожье завтра температура ночью +9°, днем +21°, небольшая облачность, ливень.

В Сумах завтра температура воздуха составит +6°...+15°, сплошная облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +18°, дождь с грозой.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +19°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в четверг будет немного облачно, +9°...+17°, ливень.

В Краматорске будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +9°, днем +23°.

В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +9°, днем +24°.

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Автор: Екатерина Лиманская