В четверг, 2 сентября, в Киев ворвется резкое и существенное похолодание. Днем воздух максимально прогреется всего лишь до +15 градусов, а ночью будет +8 градусов.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течения дня в столице ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь.
Усугубит ситуацию и добавит неуютной свежести сильный северо-западный ветер. Его скорость будет достигать 8,4 м/с.
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Атмосферное давление будет расти и к концу дня составит 746 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 2 сентября
Во Львове в четверг будет облачная погода с прояснениями. Ночью +7°, днем +16°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +7°, днем +15°, ливень.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +15°, ливень.
В Тернополе 2 сентября ночью будет +6°, днем +16°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +15°, ливень.
В Ивано-Франковске завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +9°, днем +16°.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +10°, днем +18°, дождь.
В Виннице завтра будет +7°...+15°, небольшой дождь.
В Житомире в четверг будет ночью +7°, днем +14°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшой дождь, ночью +6°, днем +16°.
В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +18°, небольшая облачность, дождь.
В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+17°, ливень.
В Одессе 2 сентября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +21°.
В Херсоне в четверг ночью +9°, днем +22°, небольшая облачность, дождь.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°, небольшой дождь.
В Запорожье завтра температура ночью +9°, днем +21°, небольшая облачность, ливень.
В Сумах завтра температура воздуха составит +6°...+15°, сплошная облачность, ливень.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +18°, дождь с грозой.
В Днепре температура ночью будет +8°, днем +19°, небольшая облачность, гроза.
В Симферополе в четверг будет немного облачно, +9°...+17°, ливень.
В Краматорске будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +9°, днем +23°.
В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +9°, днем +24°.
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