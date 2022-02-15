Синоптик Наталья Диденко говорит, что уже завтра днем столбики термометров вновь поползут вверх.

В ночь на 16 февраля в Украине будет очень холодно. Местами столбики термометров будут опускаться до -7°...-11°.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшей ночью, например, температура воздуха в северо-восточной части Украины будет снижаться до -7...-11 градусов, в большинстве областей ожидается -2...-6 градусов. Однако на западе и юге ночью минимально будет около нуля", - рассказала она.

По прогнозу синоптика, днем 16 февраля столбики термометров поползут вверх и максимальная температура воздуха составит +3...+9 градусов.

Осадки в среду пройдут в Карпатах, на Закарпатье, а также на Черкащине, Полтавщине, в Кропивницком с районами и днем могут дотянуть до Сумщины - дождь, местами мокрый снег.

Напомним, по словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, есть вероятность, что зима больше не вернется в Украину в этом сезоне. "Теплые воздушные массы будут храниться до конца этой недели и до 23 февраля есть тенденция к тому, что весенние значения температуры будут", - сообщила она.

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