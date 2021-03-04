В Украине продолжается повышение уровней воды в реках, возможны подтопления сел
Уровень воды поднимется до 0,7 м.
Сегодня, 4 марта, на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая обл.) ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,1 - 0,5 м, без негативных последствий.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.
На Львовщине река Западный Буг вышла из берегов (видео)
4-5 марта продолжится повышение уровней воды на реках бассейнов Западного Буга и Припяти на 0,1-0,7 м с последующим затоплением заводей во Львовской, Волынской, Ривненской, Житомирской областях.
Возможно подтопление хозяйственных сооружений и затопление сельхозугодий в приречных населенных пунктах Старовыжевского, Ратновского, Маневицкого районов Волынской области, Рокитновского района Ровенской области, Емильчинского района Житомирской области и городка Червоноград (река Солокия (приток Западного Буга во Львовской обл.) - желтый уровень опасности.
На реке Рата возле села Междуречье (приток Западного Буга во Львовской обл.) возможно превышение отметок частичного затопления отдельных хозяйственных объектов, домов в селах Селец, Междуречье (уровень опасности оранжевый).
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