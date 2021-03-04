Завтра в Киеве похолодает и пойдет снег с дождем
Весь день будет облачно.
Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -5°, а днем термометры покажут +3°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Украину накроют дожди и снег, резко похолодает до +1°: прогноз погоды на завтра (карта)
Весь день будет облачно. Ожидается небольшой снег с дождем.
Скорость ветра днем составит 3,5 м/с.
Атмосферное давление 745 мм ртутного столба.
Народные приметы 5 марта
5 марта, если грачи и галки сначала высоко взлетают, а потом стрелой спускаются к земле, значит, быть снегу.
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Погода в Украине
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+8°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+6 °
Мин./макс. температура:-3° / +11°
Влажность:52 %
Давление:750 мм
Ветер: 7.6 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:38
Закат18:05
Видимость:16 км
Фаза луны:
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