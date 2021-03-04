Завтра в Киеве похолодает и пойдет снег с дождем

Весь день будет облачно.

Завтра в Киеве ожидается небольшой снег с дождем / Фото ua.depositphotos.com

Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -5°, а днем термометры покажут +3°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Весь день будет облачно. Ожидается небольшой снег с дождем.

Скорость ветра днем составит 3,5 м/с.

Атмосферное давление 745 мм ртутного столба.

Народные приметы 5 марта

5 марта, если грачи и галки сначала высоко взлетают, а потом стрелой спускаются к земле, значит, быть снегу.

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