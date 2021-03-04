Завтра в Киеве похолодает и пойдет снег с дождем

17:00, 4 марта 2021
14
Прослушать
Остановить

Весь день будет облачно.

Завтра в Киеве ожидается небольшой снег с дождем / Фото ua.depositphotos.com
Завтра в Киеве ожидается небольшой снег с дождем / Фото ua.depositphotos.com

Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -5°, а днем термометры покажут +3°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Украину накроют дожди и снег, резко похолодает до +1°: прогноз погоды на завтра (карта)

Весь день будет облачно. Ожидается небольшой снег с дождем.

Скорость ветра днем составит 3,5 м/с.

Атмосферное давление 745 мм ртутного столба.

Народные приметы 5 марта

5 марта, если грачи и галки сначала высоко взлетают, а потом стрелой спускаются к земле, значит, быть снегу.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодапрогноз погодыпогода в Киевепогода в Украинепрогноз погоды в Киеве
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
52 %
750 мм
7.6 м/с
2 %
Лента новостей
Мы используем cookies
Соглашаюсь