В Киев возвращается пасмурная погода, температура днем упадет до -4°

Осадков не ожидается.

В Киев вернется привычная для города зимняя погода / Фото УНИАН

Во вторник, 2 февраля, в Киеве температура днем упадет до -4°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью похолодает до -7°, а днем столбики термометров покажут -4°.

Весь день будет наблюдаться облачность.

Скорость ветра днем составит 1,1 м/с.

Атмосферное давление 744 мм ртутного столба.

Народные приметы 2 февраля

2 февраля - Ефимии. Если в полдень солнечно, то весна будет ранней. Если метель - вся Масленица будет такой.

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