В Киев возвращается пасмурная погода, температура днем упадет до -4°
Осадков не ожидается.
Во вторник, 2 февраля, в Киеве температура днем упадет до -4°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Осадки отступят и покажется солнце: прогноз погоды в Украине на завтра (карта)
Согласно прогнозу, ночью похолодает до -7°, а днем столбики термометров покажут -4°.
Весь день будет наблюдаться облачность.
Скорость ветра днем составит 1,1 м/с.
Атмосферное давление 744 мм ртутного столба.
Народные приметы 2 февраля
2 февраля - Ефимии. Если в полдень солнечно, то весна будет ранней. Если метель - вся Масленица будет такой.
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-2°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:-7 °
Мин./макс. температура:-1° / +1°
Влажность:91 %
Давление:751 мм
Ветер: 6.3 м/с
Вероятность осадков:70 %
Восход:07:16
Закат17:30
Видимость:2.4 км
Фаза луны:
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