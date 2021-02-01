В Киев возвращается пасмурная погода, температура днем упадет до -4°

17:00, 1 февраля 2021
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Осадков не ожидается.

В Киев вернется привычная для города зимняя погода / Фото УНИАН
В Киев вернется привычная для города зимняя погода / Фото УНИАН

Во вторник, 2 февраля, в Киеве температура днем упадет до -4°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью похолодает до -7°, а днем столбики термометров покажут -4°.

Весь день будет наблюдаться облачность.

Скорость ветра днем составит 1,1 м/с.

Атмосферное давление 744 мм ртутного столба.

Народные приметы 2 февраля

2 февраля - Ефимии. Если в полдень солнечно, то весна будет ранней. Если метель - вся Масленица будет такой.

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Автор: Елена Пилипчак

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