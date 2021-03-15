Киевлян предупреждают о тумане: видимость не более 500 метров

В Киеве до конца суток и утром 16 марта сохранится туман.

В Киеве ожидается туман / фото REUTERS

В Киеве до конца суток и утром 16 марта сохранится туман.

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Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

«В ближайший час и до конца суток 15 марта, ночью и утром 16 марта в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.

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