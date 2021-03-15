Киевлян предупреждают о тумане: видимость не более 500 метров
В Киеве до конца суток и утром 16 марта сохранится туман.
В Киеве до конца суток и утром 16 марта сохранится туман.
В Киеве завтра будет пасмурно, потеплеет до + 8°
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
«В ближайший час и до конца суток 15 марта, ночью и утром 16 марта в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.
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