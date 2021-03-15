Киевлян предупреждают о тумане: видимость не более 500 метров

18:26, 15 марта 2021
29
Прослушать
Остановить

В Киеве до конца суток и утром 16 марта сохранится туман.

В Киеве ожидается туман / фото REUTERS
В Киеве ожидается туман / фото REUTERS

В Киеве до конца суток и утром 16 марта сохранится туман.

В Киеве завтра будет пасмурно, потеплеет до + 8°

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

«В ближайший час и до конца суток 15 марта, ночью и утром 16 марта в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Янкевич

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: туманукргидрометцентрпогода в КиевеНовости Киева
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
34 %
760 мм
4.7 м/с
2 %
Лента новостей
Мы используем cookies
Соглашаюсь