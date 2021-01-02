Аномально теплый январь: синоптики дали прогноз на первый месяц года в Украине

16:24, 2 января 2021
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Средняя месячная температура ожидается на 2-2,5 градуса выше, чем в предыдущие годы.

Прогноз погоды на январь / фото ua.depositphotos.com
Прогноз погоды на январь / фото ua.depositphotos.com

В этом году январь в Украине будет теплее, чем обычно.

Стало известно, когда в Украину придут настоящие морозыОб этом сообщает Укргидрометцентр.

«Средняя месячная температура предполагается 0-4 градуса мороза, в южной части местами 1-3 градуса тепла, на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений», - говорится в сообщении.

При этом месячное количество осадков ожидается на уровне 27-58 мм, в Карпатах - местами до 75 мм, в горах Крыма - до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

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Автор: Анна Нагорная

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Теги: погодасиноптикпрогноз погодыпогода в Украине
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