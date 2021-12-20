Сегодня в Украине будет много снега / УНИАН
С сегодняшнего дня в Украине начнется похолодание. Днем по всей стране ожидается от -1° до +3°, а ночью ударят 10-градусные морозы. Вместе с похолоданием придет и снег. Сегодня осадки ожидаются везде, кроме некоторых южных областей.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -9°, днем 0°, снег.
- Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -7°, днем +1°, снег.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью -9°, днем 0°, снег.
- В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -10°, днем -1°, снег.
- В Тернополе 20 декабря ночью будет -9°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -1°, снег.
- В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, ночью -8°, днем +2°, снег.
- В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...+2°, пасмурно, небольшой снег с дождем.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -7°, днем +2°, снег.
- В Виннице сегодня будет -9°...0°, пасмурно, снег.
- В Житомире в понедельник будет ночью -9°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Черкассах сегодня будет пасмурно, ночью -8°, днем +1°, снег.
- В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -1°, небольшая облачность, снег.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -7°...0°, снег.
- В Одессе 20 декабря - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем +3°.
- В Херсоне в понедельник ночью -6°, днем +2°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -6°, днем +2°.
- В Запорожье температура ночью -5°, днем +1°, небольшая облачность, снег.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит -10°...-1°, небольшая облачность, снег.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -9°, днем 0°, снег.
- В Днепре сегодня температура ночью будет -6°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Симферополе в понедельник будет пасмурно, -6°...+1°, мокрый снег.
- В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью -7°, днем +4°, небольшой снег.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем +3°.
Погода в Украине 20 декабря / фото УНИАН
Народный прогноз на 20 декабря
20 декабря - день Амвросия. Этот день подводил черту под праздниками уходящего года. Пришел Амвросий - праздники отбросил. Это означало, что до Рождества праздников больше не будет.
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