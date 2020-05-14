Погода на завтра: в Украине местами пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 14 мая 2020
40
0

Теплее всего будет на юге.

В Украине завтра местами пройдут дожди / Фото УНИАН
В Украине завтра местами пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 15 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.

Народный синоптик рассказал, когда в Украине закончатся дожди

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +7°, днем до +20°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +9°, днем до +27°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +17°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +7°, днем до +16°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +6°, днем до +19°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь
Читайте также
Гороскоп на 14 мая: что ждет сегодня Дев, Стрельцов, Рыб и другие знаки Зодиака Гороскоп на 14 мая: что ждет сегодня Дев, Стрельцов, Рыб и другие знаки Зодиака
Астролог назвала знаки Зодиака, которых в мае ждет невероятная удача Астролог назвала знаки Зодиака, которых в мае ждет невероятная удача
Гороскоп на 11 мая: астрологи рассказали, кому сегодня повезет, а кого ждут неудачи Гороскоп на 11 мая: астрологи рассказали, кому сегодня повезет, а кого ждут неудачи
Когда День матери 2020: как поздравлять и какого числа отмечать Когда День матери 2020: как поздравлять и какого числа отмечать
"Мне не нужны бои без правил": Усик ответил на вызов украинского борца "Мне не нужны бои без правил": Усик ответил на вызов украинского борца
"Когда ты нападёшь на Авакова?": Саакашвили рассказал, будет ли конфликтовать с главой МВД "Когда ты нападёшь на Авакова?": Саакашвили рассказал, будет ли конфликтовать с главой МВД
Уроки онлайн для пятого класса на 14 мая: прямая трансляция Уроки онлайн для пятого класса на 14 мая: прямая трансляция
Погода в Украине
Виргиния, США
+12°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
70 %
760 мм
3.7 м/с
10 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять