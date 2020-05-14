Погода на завтра: в Украине местами пройдут дожди (видеопрогноз)

Теплее всего будет на юге.

В Украине завтра местами пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 15 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.

Читайте также Народный синоптик рассказал, когда в Украине закончатся дожди

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +7°, днем до +20°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +9°, днем до +27°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +17°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +7°, днем до +16°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +6°, днем до +19°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.