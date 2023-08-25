Местами пройдут дожди, однако они не повлияют на температуру.

Последние летние выходные в Украине будут жаркими - температура повысится практически по всей стране. Местами столбики термометрв подскочат до +34°...+36°. В субботу на северо-западе и северо-востоке пройдут дожди и грозы, а в воскресенье покапает лишь в Полтавской и Харьковской областях. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +18°, днем +30°. В воскресенье ночью ожидается +20°, а днем +30°, ебольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +18°, днем +30°, небольшая облачность, гроза. В воскресенье ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью +18°, днем +31°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +17°...+33°. В воскресенье температура будет +20°...+34°, практически безоблачно.

В субботу в Одессе будет ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +28°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +21°...+30°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +14°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +17°...+29°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье температура составит +21°...+32°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +17°...+29°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +17°...+29°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +16°, днем +29°. В воскресенье ночью ожидается +16°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет облачно с проясненими. Температура ночью +11°, днем +26°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +30°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +12°, днем +26°. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит +15°, днем +30°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +13°, днем до +27°. В воскресенье ночью температура составит +14°, днем столбики термометров покажут +29°, практически безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +31°. В воскресенье - ясно и безоблачно. Температура составит +18° ночью и днем +33°.

В Трускавце в субботу будет небольшая облачность, возможен легкий дождь, температура до +30°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +17°...+31°.

В Сваляве завтра ожидается ясная и беоблачная погода, до +29°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +17°...+31°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +21°, днем +29°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +21°...+30°.

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