Температура в столице будет повышаться постепенно.

Похолодание в Киеве продлится еще некоторое время, а с середины недели осадки будут прекращаться и температура воздуха постепенно повысится до более приятных показателей. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики говорят, что 18-22 марта погоду на Киевщине и в Киеве будет формировать преимущественно северный процесс. Будет распространяться холодный воздух с севера и северо-запада.

"В ближайшие двое суток фронтальные разделы периодически будут обусловливать небольшой мокрый снег, во второй половине недели в поле высокого атмосферного давления осадков не ждем", - говорят синоптики.

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Ночью температура будет снижаться до небольшого мороза. До субботы ночные морозы постепенно будут ослабевать.

"Максимальную (температуру - УНИАН) днем ожидаем сначала небольшой положительной с приятным нарастанием тепла во второй половине недели до приятных +8°...+13°", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

Потепление в Украине - прогноз

На этой неделе должно потеплеть по всей Украине. В частности, синоптик Наталья Диденко говорит, что 19 марта еще будет холодновато, хотя температура днем уже повысится на несколько градусов. А вот с 20 марта "весна возьмет все в свои руки".

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