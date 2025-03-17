Осадков в столице не ожидается.

Во вторник, 18 марта, в Киеве температура не поднимется выше +4°, что сделает этот день самым холодным на текущей неделе. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура в столице упадет до +3°, а днем ожидается только +4°. День будет сухой, ожидается облачная погода с прояснениями.

Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 7-12 м/с, что усилит ощущение холода. Атмосферное давление повысится до 752 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове во вторник будет практически безоблачно. Ночью -6°, днем +3°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +3°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -6°, днем +2°.

В Тернополе 18 марта ночью будет -5°, днем +3°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +3°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью -6°, днем +3°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -4°, днем +6°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью -4°, днем +4°.

В Виннице завтра будет -5°...+4°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет -4°, днем +4°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -6°...+4°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью -3°, днем +3°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +3°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -3°...0°, снег.

В Одессе 18 марта - ясно, температура ночью -1°, днем +5°.

В Херсоне во вторник ночью будет -2°, днем +4°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +5°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +4°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -4°, а днем +2°, пасмурно, снег.

В Харькове - пасмурно, снег, температура ночью -2°, днем +2°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +3°, пасмурно, снег.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, -1°...+5°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +2°, днем +6°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +2°, днем +6°, дождь.

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