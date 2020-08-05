В Киеве завтра без осадков, температура днем до +30°

17:00, 5 августа 2020
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В столице завтра будет жарко.

В Киеве завтра будет жарко / фото УНИАН
В Киеве завтра будет жарко / фото УНИАН

Погода в Киеве 6 августа будет жаркой, температура днем до +30°.

Стало известно, когда в Украину вернутся дожди

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +30°, вечером - до +29°. Ветер переменный, до 3,6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:32, а зайдет в 20:34.

Как сообщал УНИАН, 6 августа в Украине без осадков, температура до +35°.

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Теги: #погода в Киеве
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