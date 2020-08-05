В Киеве завтра без осадков, температура днем до +30°
В столице завтра будет жарко.
Погода в Киеве 6 августа будет жаркой, температура днем до +30°.
Стало известно, когда в Украину вернутся дожди
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +30°, вечером - до +29°. Ветер переменный, до 3,6 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:32, а зайдет в 20:34.
Как сообщал УНИАН, 6 августа в Украине без осадков, температура до +35°.
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Погода в Украине
- Винница+30°... +16°
- Днепр+32°... +16°
- Донецк+30°... +15°
- Житомир+30°... +15°
- Запорожье+31°... +17°
- Ивано-Франковск+27°... +14°
- Киев+30°... +15°
- Кропивницкий+32°... +15°
- Луганск+31°... +17°
- Луцк+28°... +16°
- Львов+25°... +14°
- Николаев+33°... +18°
- Одесса+29°... +18°
- Полтава+30°... +15°
- Ровно+29°... +15°
- Симферополь+29°... +18°
- Сумы+28°... +13°
- Тернополь+28°... +14°
- Харьков+28°... +16°
- Херсон+33°... +18°
- Хмельницкий+29°... +16°
- Черкассы+31°... +16°
- Чернигов+31°... +13°
- Черновцы+28°... +15°
Виргиния, США
+23°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+23 °
Влажность:77 %
Давление:752 мм
Ветер: 2.3 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:14
Закат20:16
Видимость:16 км
Фаза луны:
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