В среду, 4 октября, в Киеве будет ветрено, возможен небольшой дождь, но температура поднимется выше +20°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура в столице снизится до +12°...+13°, а днем воздух прогреется до +21°. В течение дня будет облачно с прояснениями, возможен легкий дождик.
Ветер в Киеве усилится, его постоянная скорость будет 2,8 - 3 м/с. Атмосферное давление пониженное, 748-751 миллиметр ртутного столба.
Погода 4 октября - прогноз по городам Украины
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +17°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +19°.
В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +13°, днем +19°.
В Тернополе 4 октября ночью будет +12°, днем +20°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +20°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +21°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +10°, днем +21°.
В Виннице завтра будет +10°...+22°, облачно с прояснениями.
В Житомире в среду будет ночью +12° днем +21°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+19°, небольшая облачность, дождь.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.
В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +25°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+23°.
В Одессе 4 октября - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +23°.
В Херсоне в среду ночью будет +10°, днем +24°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +24°.
В Запорожье температура ночью +9°, днем +22°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +7°...+22°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +22°.
В Днепре температура ночью будет +9°, днем +22°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +7°...+21°.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +20°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +20°.