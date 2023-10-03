В течение дня 4 октября в столице возможен слабый дождик и усилится ветер.

В среду, 4 октября, в Киеве будет ветрено, возможен небольшой дождь, но температура поднимется выше +20°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура в столице снизится до +12°...+13°, а днем воздух прогреется до +21°. В течение дня будет облачно с прояснениями, возможен легкий дождик.

Ветер в Киеве усилится, его постоянная скорость будет 2,8 - 3 м/с. Атмосферное давление пониженное, 748-751 миллиметр ртутного столба.

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Погода 4 октября - прогноз по городам Украины

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +17°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +19°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +13°, днем +19°.

В Тернополе 4 октября ночью будет +12°, днем +20°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +20°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +21°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +10°, днем +21°.

В Виннице завтра будет +10°...+22°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду будет ночью +12° днем +21°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+19°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +25°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+23°.

В Одессе 4 октября - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +23°.

В Херсоне в среду ночью будет +10°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +24°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +22°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +7°...+22°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +22°.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +22°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +7°...+21°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +20°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +20°.

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