В большинстве областей воздух прогреется до +25°...+30°.

Последняя сентябрьская неделя в Украине начнется со стабилизации погоды. Дожди, которые накануне прошли на западе страны, сегодня прекратятся. Благодаря этому ожидается и некоторое повышение температуры в западных областях. На остальной территории продолжится сухая и теплая погода, +25°...+30°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +26°.

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +13°, днем +22°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.

В Тернополе 25 сентября ночью будет +15°, днем +24°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +24°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +16°, днем +27°, практически безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°.

В Виннице сегодня будет +13°...+28°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +16° днем +26°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+26°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +28°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+25°.

В Одессе 25 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +27°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +13°, днем +29°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +9°...+25°, небольшая облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +26°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +14°...+23°.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +26°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +26°.

Приметы погоды 25 сентября

Если бурьян высоким вырос, то зимой будет много снега. Если на деревьях много желтых листьев, то осень будет ранней и долгой.

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