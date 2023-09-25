Последняя сентябрьская неделя в Украине начнется со стабилизации погоды. Дожди, которые накануне прошли на западе страны, сегодня прекратятся. Благодаря этому ожидается и некоторое повышение температуры в западных областях. На остальной территории продолжится сухая и теплая погода, +25°...+30°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +26°.
- Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +13°, днем +22°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.
- В Тернополе 25 сентября ночью будет +15°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Хмельницком сегодня в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +24°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +16°, днем +27°, практически безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°.
- В Виннице сегодня будет +13°...+28°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник будет ночью +16° днем +26°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+26°, небольшая облачность.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°.
- В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +28°, практически безоблачно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+25°.
- В Одессе 25 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +27°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +13°, днем +29°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +30°.
- В Запорожье температура ночью +15°, днем +27°, ясно и безоблачно.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +9°...+25°, небольшая облачность.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +26°.
- В Днепре температура ночью будет +14°, днем +26°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +14°...+23°.
- В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +26°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +26°.
Приметы погоды 25 сентября
Если бурьян высоким вырос, то зимой будет много снега. Если на деревьях много желтых листьев, то осень будет ранней и долгой.