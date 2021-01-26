Из-за непогоды по всей Украине обесточены почти 300 населенных пунктов (видео)

Об ухудшении погодных условий синоптики предупреждали накануне.

Из-за непогоды обесточены многие населенные пункты / фото УНИАН

Почти 300 населенных пунктов по всей Украине обесточили из-за ухудшения погодных условий.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В службе чрезвычайных ситуаций сообщают, больше всего систем защиты сработало в Полтавской, Житомирской и Киевской областях. Об ухудшении погодных условий синоптики предупреждали накануне. Дожди с мокрым снегом и порывистым ветром будут бушевать по всей Украине едва ли не всю неделю.

Водителей просят быть осмотрительными - на дороге возможна гололедица.

На Ровенщине в результате осадков в виде снега и порывов ветра обесточено более 80 населенных пунктов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ЧАО «Ровнооблэнерго», по состоянию на 8 часов 26 января в регионе обесточенными остаются 83 населенных пункта.

«Больше всего таких фактов в бывших Дубенском, Ровенском, Млиновском, Острожском, Здолбуновском районах», - говорится в сообщении.

Сейчас энергетики в усиленном режиме работают над ликвидацией последствий непогоды и призывают местных жителей не пытаться самостоятельно восстановить электроснабжение и не подходить к оборванным проводам.

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