Из-за непогоды по всей Украине обесточены почти 300 населенных пунктов (видео)
Об ухудшении погодных условий синоптики предупреждали накануне.
Почти 300 населенных пунктов по всей Украине обесточили из-за ухудшения погодных условий.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Синоптик рассказала, ждать ли Украине в ближайшее время экстремальных морозов
В службе чрезвычайных ситуаций сообщают, больше всего систем защиты сработало в Полтавской, Житомирской и Киевской областях. Об ухудшении погодных условий синоптики предупреждали накануне. Дожди с мокрым снегом и порывистым ветром будут бушевать по всей Украине едва ли не всю неделю.
Водителей просят быть осмотрительными - на дороге возможна гололедица.
На Ровенщине в результате осадков в виде снега и порывов ветра обесточено более 80 населенных пунктов.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ЧАО «Ровнооблэнерго», по состоянию на 8 часов 26 января в регионе обесточенными остаются 83 населенных пункта.
«Больше всего таких фактов в бывших Дубенском, Ровенском, Млиновском, Острожском, Здолбуновском районах», - говорится в сообщении.
Сейчас энергетики в усиленном режиме работают над ликвидацией последствий непогоды и призывают местных жителей не пытаться самостоятельно восстановить электроснабжение и не подходить к оборванным проводам.
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